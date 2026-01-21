Cambios en Transporte: renunció Luis Pierrini y asume Fernando Herrmann

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia en las últimas horas y será reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann, según informó oficialmente el Ministerio de Economía. El cambio de autoridades se da en un área estratégica cuyas definiciones tienen impacto directo en las provincias, incluida Catamarca, en materia de transporte terrestre, aéreo y marítimo.

Pierrini había asumido al frente de la Secretaría de Transporte en mayo de 2025, en reemplazo de Franco Mogetta. De acuerdo a lo informado por el Palacio de Hacienda, el funcionario presentó este miércoles su dimisión por "motivos personales".

El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció "el compromiso y la labor" de Pierrini durante el tiempo que estuvo al frente del área.

En su lugar asumirá Fernando Herrmann, arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Desde el Ministerio de Economía detallaron que Herrmann desarrolló una extensa carrera académica como docente en distintas instituciones, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

El nuevo secretario cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la arquitectura y se incorporará ahora al área encargada de definir las políticas públicas vinculadas a tarifas, subsidios y la regulación del transporte aéreo, marítimo y terrestre, decisiones que resultan centrales para la conectividad y el desarrollo regional.

Desde hace 34 años se desempeña como director ejecutivo del estudio EH&aa, firma de la que también es socio, dedicada a servicios de proyecto, dirección y gestión de obras de arquitectura. Además, figura como socio gerente de Arquigrupo SRL y director general del Estudio Herrmann & arquitectos asociados.

No se registran antecedentes vinculados específicamente al área de transporte en su currículum profesional. Según su perfil laboral, antes de asumir la conducción de la Secretaría de Transporte de la Nación, Herrmann se especializaba en proyectos y dirección de obras de arquitectura, gerenciamiento y administración de contratos de obra, y estudios de factibilidad de desarrollos inmobiliarios.