Capital sigue sumando contagios y en la provincia detectaron 28 casos positivos más

El COE informó que hasta las 22 horas de ayer, se detectaron 28 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia de Catamarca, por lo que el total acumulado de contagios detectados asciende a 676.

De los 28 casos nuevos, 25 fueron confirmados por test PCR procesados por el Laboratorio Central del Ministerio de Salud y 3 por test Antígeno, realizados por un laboratorio privado.

Como viene sucediendo en los últimos informes del COE, Capital sigue siendo la jurisdicción con más contagios diarios, registrando ayer 20 casos positivos nuevos. El resto de los contagios corresponde a Capayán (1), Belén (2), Fray Mamerto Esquiú (1), La Paz (1), Valle Viejo (2) y Tinogasta (1). En este último caso, se informó que el nuevo caso tinogasteño corresponde a la jurisdicción Fiambalá.

Las autoridades comunicaron también que de los casos detectados ayer, 19 corresponden a contactos estrechos de casos confirmados, 1 es un caso importando y 8 se encuentran en investigación epidemiológica.

Por otra parte, se registraron 2 nuevos pacientes recuperados, uno de Capital y otro del conglomerado Salar del Hombre Muerto. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados y personas fallecidas hasta la fecha, 358 casos se consideran casos activos.

En tanto, que los tres pacientes se encuentran internados en la Terapia Intensiva del Hospital Malbrán continúan con Asistencia Mecánica Respiratoria.



Procupación en CONFECAT

En la jornada de ayer, se vivió una situación bastante particular en la fábrica textil Confecat, cuando desde la gerencia se comunicó a los trabajadores que se detectó un nuevo contagio de Covid-19 en la planta, ubicada en la Capital. Esto generó que los operarios se opusieran a continuar trabajando en las mismas circunstancias, pero la patronal les informó que no había razones para parar la producción o que, al menos, los trabajadores que comparten tareas con la persona contagiada se sometan a aislamiento.

En diálogo con LA UNIÓN, los empleados señalaron que este es el segundo contagio dentro de la empresa, uno en la línea de calzado y otro en la de confección, pero "nos obligan a seguir trabajando, siendo que hay muchos que trabajamos en la misma línea que la última compañera contagiada". "Nos dijeron que a medida de que vayamos teniendo síntomas nos irán mandando a la casa", agregaron.

Además, cargaron con el Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA) por no intervenir y proteger a los trabajadores de posibles contagios.

Consultado al respecto, el titular del SOIVA, Raúl Rivero, señaló que "acá quien decide es el COE. Lamentablemente, el sindicato no le puede ir a decir a la empresa que tiene que cerrar". En diálogo con este medio, el gremialista dijo que mantuvo diálogo con representantes del COE y "nos dijeron que se están siguiendo las medidas que corresponden, pero para ellos cerrar una empresa que tiene 500 trabajadores y 2 casos no les resulta factible. No es lo mismo que pasó en Artex, que son 35 trabajadores y hay como 8 contagiados y muchos contactos estrechos, por lo que la empresa hoy en día no está funcionando".

Si bien aclaró que "el protocolo que tiene CONFECAT es uno de los mejores que tenemos en el rubro nuestro", señaló que los trabajadores tienen temor y no quieren trabajar en las mismas condiciones: "Hay como un caos ahí adentro, incertidumbre, miedo, de todo como en todos los lugares. La gente como que no quiere trabajar, es entendible que la gente esté así".

Por último, Rivero insistió en que la decisión de cerrar por un tiempo la fábrica depende del COE y consideró que no se analiza con los mismos parámetros una empresa que un organismo público. "No es lo mismo cerrar una empresa privada que un organismo de la Administración Pública. El COE no mide con la misma vara a todos, entre un contagio en el Poder Judicial u otra parte del Estado cierran. En cambio en la parte privada no hacen lo mismo", opinó.