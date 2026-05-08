Caputo desvinculó el caso Adorni del Riesgo País y defendió la estabilidad económica

El ministro de Economía, Luis Caputo, desestimó este viernes que la situación que involucra a Manuel Adorni tenga repercusiones sobre el comportamiento de los mercados o sobre el Riesgo País, en medio de la controversia generada por la denuncia judicial por presunto enriquecimiento ilícito que rodea al funcionario.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada encabezada por el jefe de Gabinete, aunque durante la actividad no se respondieron preguntas vinculadas a la presentación judicial. La exposición pública estuvo centrada en anuncios oficiales relacionados con el denominado "Super RIGI" y con el récord de incautación de drogas informado por el área de Seguridad.

Caputo negó impacto económico por el caso Adorni

Durante la conferencia, Caputo sostuvo de manera enfática que la situación judicial que involucra a Adorni no modifica las expectativas de los inversores ni afecta los indicadores financieros vinculados a la Argentina. "Lo de Manuel no tiene efecto en el Riesgo País", afirmó el titular del Palacio de Hacienda durante la rueda de prensa que compartió con Adorni y con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En ese contexto, el funcionario insistió con un concepto que viene utilizando de manera reiterada para explicar las variaciones de los indicadores económicos: el denominado "Riesgo Kuka". Según expresó, ese factor es el que realmente influye sobre el comportamiento del Riesgo País y no las situaciones individuales que puedan afectar a integrantes del Gobierno.

La referencia a empresarios e inversores en Los Ángeles

Para reforzar su postura, Caputo relató una experiencia reciente vinculada a su visita a la ciudad de Los Ángeles, donde mantuvo reuniones con empresarios e inversores. Según explicó, durante uno de esos encuentros un inversor reaccionó con ironía ante la posibilidad de que la situación política relacionada con Adorni pudiera condicionar decisiones de inversión.

"En confianza, uno inversor se rió y nos dijo: miren si yo voy a tomar la decisión de invertir o no por si el jefe de gabinete tiene una almohadilla", relató el ministro de Economía ante los periodistas presentes en la conferencia.

La frase fue utilizada por Caputo para intentar demostrar que, según su visión, los actores financieros internacionales mantienen una evaluación estructural de la economía argentina y no modifican sus posiciones por episodios políticos puntuales.

"Argentina se está empezando a recibir de país serio"

En otro tramo de su exposición, el ministro avanzó sobre el escenario económico general y sostuvo que el país atraviesa un proceso de consolidación institucional y financiera. Caputo afirmó que "Argentina se está empezando a recibir de país serio", en una definición orientada a remarcar la idea de estabilidad económica y previsibilidad frente a los mercados internacionales.

Al mismo tiempo, insistió en que la economía no debería verse alterada por episodios de "ruido político". Para respaldar esa afirmación, recurrió a una comparación con la situación institucional de Perú.

"En Perú, cambian de presidentes a cada rato y la economía sigue estable. Nosotros no estamos recibiendo de país serio", expresó el funcionario durante la conferencia de prensa.