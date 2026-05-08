Milei reúne al Gabinete en medio de la crisis por el caso Adorni y la interna con Bullrich

El Gobierno nacional confirmó para este viernes una nueva reunión de Gabinete encabezada por el presidente Javier Milei, en una jornada que estará marcada por la situación política y judicial que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las acusaciones por enriquecimiento ilícito y las crecientes tensiones internas dentro del oficialismo.

La convocatoria se produce luego de las últimas novedades vinculadas al denominado "caso Adorni", que en las últimas semanas pasó a ocupar el centro de la escena política dentro de la Casa Rosada y comenzó a impactar de manera directa sobre el funcionamiento interno del Ejecutivo, las negociaciones legislativas y la agenda de gestión que impulsa el Presidente.

La reunión de Gabinete fue fijada para las 14 horas y tendrá como eje central el respaldo político que Milei pretende ratificar hacia su ministro coordinador. En paralelo, el mandatario buscará ordenar las diferencias internas que comenzaron a profundizarse alrededor del manejo de la situación patrimonial del funcionario.

El respaldo político a Adorni

Antes del encuentro de ministros, Manuel Adorni volverá a mostrarse públicamente. Según se informó, participará de una recorrida por una automotriz y posteriormente brindará una conferencia de prensa en Casa Rosada, en un intento del Gobierno por exhibir normalidad política y sostener la presencia pública del funcionario en medio del conflicto.

Dentro de la mesa chica presidencial sostienen que las denuncias y la presión pública contra el jefe de Gabinete forman parte de una operación impulsada por sectores del "sistema" con el objetivo de desgastarlo políticamente e impedir una eventual candidatura a la jefatura de Gobierno porteña en 2027.

En ese marco, dentro del oficialismo expresan que Adorni mantiene una posición fuerte en la Ciudad de Buenos Aires y consideran que existe una estrategia para destruir su proyección política. Desde ese espacio también remarcan que quienes colaboren con ese desgaste son considerados "traidores".

Esa interpretación explica además el silencio que mantuvieron la mayoría de los ministros y dirigentes cercanos al Presidente respecto del caso, con excepción de Patricia Bullrich, quien decidió pronunciarse públicamente y terminó generando nuevos cortocircuitos internos.

Las tensiones con Patricia Bullrich

Las diferencias dentro del oficialismo se profundizaron luego de las declaraciones de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien pidió adelantar la presentación de la declaración patrimonial de Adorni. En el Gobierno resumieron el episodio con una frase que circula dentro de los despachos oficiales: "Patricia fue Patricia". Desde entonces, no hubo contactos posteriores ni reuniones entre Bullrich y Milei, tampoco entre la ministra y el jefe de Gabinete.

Aunque en distintos sectores de la Casa Rosada admiten que muchos compartían en privado la incomodidad expresada públicamente por la senadora, también interpretaron el movimiento como un "desconocimiento de autoridad" hacia el Presidente, que venía sosteniendo una línea de respaldo total hacia Adorni.

En Balcarce 50 buscan ahora que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada durante la próxima semana para intentar desactivar el conflicto político y judicial que rodea al funcionario.

La estrategia de defensa del jefe de Gabinete

En el entorno de Adorni aseguran que actualmente trabaja junto a su contador en la preparación de la documentación necesaria y sostienen que la declaración patrimonial será presentada "cuando esté lista". Desde Nación agregan que el funcionario apelará a distintos argumentos para justificar parte de sus movimientos patrimoniales. Entre ellos mencionan una herencia de su padre, otra posible herencia por parte de su mujer y también ingresos previos a su inscripción como monotributista.

Sin embargo, dentro del propio Gobierno reconocen que la situación genera preocupación creciente. En distintos despachos oficiales admiten que el caso viene afectando la agenda política desde hace más de un mes y medio y que incluso comenzó a trabar negociaciones legislativas.

"Si esto no frena en estos días, la tendencia va a ser irreversible", expresan desde sectores del Ejecutivo, donde el tema patrimonial del jefe de Gabinete se convirtió en uno de los principales focos de tensión interna.

Incomodidad interna y falta de información

Uno de los puntos que más incomodidad genera dentro del Gabinete es la falta de información interna sobre los detalles patrimoniales de Adorni. En diversos sectores del Ejecutivo reconocen que no tuvieron acceso a la documentación contable que prepara el funcionario, pese a que Milei aseguró públicamente que ya se la mostró. Esa situación alimentó dudas y tensiones dentro de la estructura oficial.

"Nadie sabe nada de su patrimonio y tampoco se pregunta. No se quiso dejar ayudar", admitió una fuente del Gobierno, reflejando el nivel de incertidumbre que existe incluso entre integrantes del propio Gabinete nacional.

Esa ausencia de información consolidó la idea de que la presentación de la declaración jurada se transformó en la principal herramienta política y judicial con la que cuenta el oficialismo para intentar cerrar el conflicto.

Ajustes y reformas para 2026

La reunión de Gabinete de este viernes no estará centrada exclusivamente en el caso Adorni. Los ministros también deberán presentar ante el Presidente un detalle de los recortes que les fueron solicitados sobre distintas partidas de funcionamiento e inversión durante el último mes.

Además, cada cartera deberá exponer el estado de avance de los diez proyectos legislativos que Milei pretende enviar al Congreso durante 2026. El Presidente busca construir un paquete de aproximadamente 90 iniciativas con el objetivo de retomar la agenda de gestión en el mediano plazo y fortalecer el programa de reformas impulsado por el oficialismo.

De esta manera, la reunión prevista para este viernes combinará dos ejes centrales para el Gobierno nacional: la necesidad de contener el impacto político del caso Adorni y el intento de sostener el impulso de las reformas que Milei proyecta para el próximo año.