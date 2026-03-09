Caputo y el nuevo escenario internacional: la apuesta por inversiones ante el Council of the Americas

En el marco de la denominada "Argentina Week" que se desarrolla actualmente en Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, intensificó su agenda internacional con el propósito estratégico de alentar el flujo de inversiones hacia la economía nacional. El epicentro de esta labor diplomática fue una reunión de alto nivel en el Council of the Americas, donde el titular del Palacio de Hacienda interactuó con un auditorio compuesto por inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios gubernamentales.

Un cambio de paradigma percibido desde el exterior

El balance del encuentro, según la perspectiva de Caputo, resultó altamente positivo. A través de su cuenta oficial en la red social X, el ministro no escatimó adjetivos para describir el recibimiento obtenido por la delegación argentina. El funcionario calificó el encuentro como una "extraordinaria reunión" y añadió un análisis de percepción global al señalar que es impactante el cambio de imagen de Argentina en el mundo.

Siguiendo esta línea argumental, Caputo sostuvo que el clima de inversión actual es "fenomenal" respecto a la coyuntura que atravesaba el país anteriormente. La visión del ministro no se limita a un análisis técnico, sino que incorpora una dimensión política al señalar que este optimismo también ha sido refrendado por los gobernadores presentes, quienes, según el funcionario, ratifican que este tiene que ser el rumbo del país para siempre.

La defensa del modelo libertario ante la tensión local

Esta misión internacional se desarrolla en un contexto interno de marcada tensión entre el Palacio de Hacienda y sectores del empresariado local. La fricción alcanzó un punto álgido recientemente, cuando la Unión Industrial Argentina (UIA) emitió un comunicado oficial exigiendo "respeto", en respuesta a las críticas formuladas por el presidente Javier Milei durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

En un intento por esclarecer el enfoque de su administración, Caputo reiteró durante su estancia en Estados Unidos que el programa económico libertario es, en esencia, un modelo de capitalismo de mercado. El ministro enfatizó que se trata de un esquema centrado en la gente que, bajo ninguna circunstancia, puede ser catalogado como "antiempresario", remarcando que el éxito se debe lograr mediante el esfuerzo de quienes se ganan su mercado legítimamente. Asimismo, cuestionó la eficacia del modelo de los últimos 20 años, argumentando que no ha logrado generar crecimiento real.

El debate sobre el modelo prebendario

Para fortalecer su postura, el ministro de Economía recordó sus declaraciones previas en el 7º Foro de Inversiones & Negocios realizado en Mendoza. En aquella oportunidad, Caputo planteó interrogantes críticos sobre la realidad industrial argentina, cuestionando si para alguien el país era realmente una potencia industrial.

El funcionario expuso datos técnicos que, a su entender, demuestran el fracaso de las políticas aplicadas hasta la actualidad. Señaló que no se ha registrado crecimiento del empleo desde el año 2011 y que la cantidad de empleadores en el país no presenta crecimiento desde el año 2007. Finalmente, Caputo sentenció que el modelo anterior no tenía ninguna vinculación con el desarrollo industrial genuino, sino que funcionaba como un modelo prebendario. Según el titular de Economía, este sistema fue, en la práctica, un proyecto "inmoral, injusto, ineficiente y regresivo", destacando que la población más vulnerable es la que termina sufriendo las consecuencias negativas de este tipo de estructuras económicas.

La presencia de Caputo en los Estados Unidos es, en definitiva, un intento por consolidar una narrativa de cambio que atraiga los capitales necesarios para sustentar este nuevo rumbo económico, distanciándose explícitamente de las lógicas que, según su análisis, paralizaron el crecimiento de la Argentina durante las últimas décadas.