Apertura de sesiones en F.M.E: el discurso de Benavidez ya tiene fecha

La departamento de Fray Mamerto Esquiú finalmente se suma al calendario político con la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, instancia con la que dará inicio formal al período legislativo del año.

El acto se realizará el miércoles 18 de marzo a las 19 horas en el Salón de Actos de la Escuela Municipal, escenario elegido para recibir a autoridades, concejales y vecinos en una jornada que marcará el comienzo del trabajo parlamentario del cuerpo deliberativo.

En ese contexto, la intendenta Alejandra Benavidez brindará el tradicional discurso de apertura, en el cual presentará un balance de gestión correspondiente al período 2025, además de detallar las proyecciones y principales objetivos de gobierno para el año 2026.

Este tipo de discursos constituye una instancia clave dentro del funcionamiento institucional de los gobiernos locales, ya que permite exponer ante el Concejo Deliberante y la comunidad el estado de las políticas públicas desarrolladas durante el último año y las líneas estratégicas que orientarán la administración municipal en el futuro inmediato.

La organización institucional del acto

La realización de la apertura de sesiones fue confirmada por el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Acosta, quien informó además que el proceso institucional previo incluirá una instancia preparatoria. Según detalló el titular del cuerpo legislativo, la sesión preparatoria se llevará a cabo el jueves 12 de marzo en el Concejo Deliberante. Este encuentro tiene como finalidad ordenar los aspectos organizativos y administrativos necesarios para el inicio formal del período de sesiones.

La coordinación del acto de apertura también incluyó una reunión entre las principales autoridades del municipio y los representantes del Concejo Deliberante. En ese encuentro participaron:

Francisco Acosta, presidente del Concejo Deliberante

Tulio Canil, vicepresidente del cuerpo

Valeria Sobrado, concejala

Néstor Noblega, concejal

Alejandra Benavidez, intendenta de Fray Mamerto Esquiú

Durante la reunión se abordaron los detalles organizativos del acto institucional que se realizará el 18 de marzo.

Al mismo tiempo, los funcionarios expresaron su voluntad de continuar trabajando de manera conjunta durante el presente año, con el objetivo de impulsar iniciativas y acciones que generen beneficios directos para los vecinos del departamento.

Balance del trabajo conjunto

En el marco de ese encuentro, las autoridades también realizaron un repaso de las acciones desarrolladas recientemente de manera articulada entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante. Entre las iniciativas destacadas se encuentra el programa "Vuelta al Cole", una propuesta impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social del municipio orientada a acompañar a las familias en el inicio del ciclo escolar.

El programa incluyó distintas acciones destinadas a los niños en edad escolar y contó con la participación de diversas áreas institucionales. Entre los servicios brindados se destacaron:

Cortes de cabello gratuitos para niños en edad escolar.

Acompañamiento del personal del Área Programática N°2, que ofreció la posibilidad de completar el calendario de vacunación.

Entrega de útiles escolares realizada por los concejales a los niños que asistieron a las jornadas.

Esta iniciativa permitió articular esfuerzos entre diferentes sectores del municipio, combinando servicios sociales, asistencia sanitaria y apoyo educativo para las familias del departamento.

Un nuevo período de trabajo institucional

La apertura de sesiones ordinarias no solo representa el inicio formal del año legislativo, sino también un espacio de rendición de cuentas y planificación institucional, el cual venía siendo reclamado desde finales de febrero por la oposición de la comuna.

Durante su discurso, trascendió que la intendenta Alejandra Benavidez presentará los principales resultados de la gestión municipal durante 2025, al mismo tiempo que delineará los objetivos y proyectos que el Ejecutivo prevé desarrollar durante 2026.

En ese marco, el acto del 18 de marzo se perfila como una instancia clave para establecer las prioridades de la agenda pública del municipio y consolidar el trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.