El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

El Gobierno promulgó oficialmente la Ley 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, una normativa que introduce modificaciones significativas en el sistema judicial aplicable a menores de edad. La legislación fue sancionada previamente por el Senado y, siguiendo el procedimiento establecido por la Constitución, el Poder Ejecutivo dio su aprobación final mediante la publicación del decreto 138/2026 en el Boletín Oficial durante la madrugada.

La aprobación parlamentaria se concretó con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, lo que permitió convertir el proyecto en una de las principales iniciativas impulsadas por el oficialismo durante las sesiones extraordinarias.

Entre los cambios centrales que introduce la normativa se destaca la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, así como la implementación de un sistema de penas diferenciadas, que se aplicarán teniendo en cuenta la edad del adolescente y las circunstancias del delito cometido.

Edad de imputabilidad y orientación del sistema penal juvenil

La nueva legislación establece que el régimen de sanciones aplicables a adolescentes debe tener una orientación específica centrada en la educación, la resocialización y la reintegración social.

Según el texto legal, el objetivo del sistema penal juvenil es que el adolescente imputado pueda construir un futuro con integración social y trabajo, desarrollando además comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada. Al mismo tiempo, el régimen busca reducir el riesgo de reincidencia, procurando evitar que el joven vuelva a cometer delitos. En ese marco, la ley determina que la privación de la libertad debe utilizarse únicamente como último recurso y aplicarse por el tiempo más breve posible. También introduce límites claros respecto a las sanciones que pueden imponerse.

Entre las principales disposiciones del nuevo régimen se destacan:

Prohibición de penas perpetuas o de carácter indefinido para adolescentes.

Prohibición de antecedentes penales permanentes derivados de delitos cometidos durante la minoría de edad.

Aplicación de sanciones teniendo en cuenta edad, contexto y circunstancias del hecho.

La normativa también establece criterios estrictos para las medidas restrictivas de la libertad durante el proceso judicial. En ese sentido, determina que cualquier medida de este tipo deberá ser dispuesta mediante resolución fundada, basada en riesgos procesales debidamente constatados.

Condiciones de detención y tratamiento de adolescentes

El nuevo Régimen Penal Juvenil incorpora disposiciones específicas sobre las condiciones en las que deben permanecer alojados los adolescentes detenidos, buscando garantizar un tratamiento diferenciado respecto de los adultos.

La ley dispone que, en caso de que resulte indispensable la detención de un menor, su alojamiento deberá realizarse en dependencias especialmente acondicionadas para ese fin, bajo la supervisión de personal idóneo y especializado en el trato con adolescentes.

Asimismo, el texto establece una prohibición expresa: los menores no podrán ser alojados junto a personas mayores de edad. En paralelo, la normativa enfatiza la necesidad de celeridad en los procesos judiciales que involucren a adolescentes imputados. La ley ordena que las causas se tramiten con premura, otorgando prioridad a los casos en los que el joven se encuentre detenido con prisión preventiva.

En este punto, el régimen introduce un mecanismo de responsabilidad judicial: si se produce una dilación injustificada desde la intimación del hecho al adolescente imputado, el magistrado interviniente podrá ser considerado responsable por falta grave, lo que implicará la remisión de los antecedentes al ámbito disciplinario correspondiente.

Intervención judicial en casos de menores inimputables

La ley también regula la situación de los menores que continúan siendo inimputables, estableciendo que, ante la comisión de un hecho ilícito, debe intervenir la Justicia para investigar lo ocurrido.

En estos casos, el sistema prevé la aplicación de medidas de carácter curativo o protector, que se tramitarán bajo la órbita de la justicia civil. Además, el régimen introduce una exigencia institucional clave: la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil, con el objetivo de garantizar que los casos sean abordados por profesionales con formación específica en este ámbito.

Reconocimiento de los derechos de las víctimas

Otro de los aspectos centrales de la Ley 27801 es el reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por delitos cometidos por adolescentes.

La normativa establece que la tutela de los intereses de la víctima debe garantizarse durante todo el proceso penal juvenil, asegurando su participación activa en las distintas etapas del procedimiento. Entre los derechos reconocidos se incluyen:

Ser informadas sobre el avance de la causa.

Participar activamente en las etapas procesales.

Acceder a mecanismos de reparación.

Además, la legislación asegura que las víctimas tienen derecho a ser escuchadas y a recibir información clara y oportuna sobre sus derechos, así como la posibilidad de solicitar medidas de protección cuando sea necesario. En los casos en los que se determine la responsabilidad del adolescente por daños ocasionados, la ley habilita la exigencia de responsabilidad civil a los progenitores o responsables legales, quienes deberán responder patrimonialmente según lo disponga la sentencia judicial.

Mediación y resolución restaurativa de conflictos

La normativa también contempla instancias de conciliación o mediación, siempre que se cumplan dos condiciones fundamentales:

Que la víctima otorgue su consentimiento de manera libre e informada.

Que la naturaleza del delito permita este tipo de resolución.

Estas herramientas buscan promover mecanismos restaurativos y voluntarios para la resolución de conflictos, procurando reparar el daño causado sin vulnerar los derechos de la persona perjudicada. De esta manera, el nuevo Régimen Penal Juvenil establece un sistema que combina sanciones penales diferenciadas, mecanismos de resocialización, protección de derechos de las víctimas y alternativas de resolución de conflictos, configurando un marco normativo específico para el tratamiento de delitos cometidos por adolescentes.