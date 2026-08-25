Causa Cuadernos: un exdirectivo de Techint confirmó que entregó dinero a Baratta

La Causa Cuadernos sumó este martes una declaración en la que un exdirectivo de Techint confirmó la existencia de entregas de dinero al entonces funcionario Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante el gobierno de Cristina Kirchner y mano derecha de Julio De Vido.

Se trata de Héctor Zabaleta, quien se desempeñó como director de administración de la compañía y que declaró ante la Justicia sobre los hechos que habían quedado registrados en los escritos de Oscar Centeno, exchofer de Baratta.

Zabaleta fue consultado específicamente sobre la información que aparece en los cuadernos y que daba cuenta de las visitas de Baratta a las oficinas de Techint. Su respuesta fue directa: "Sí, era cierto". De esta manera, el exdirectivo confirmó los registros relacionados con los encuentros y explicó que había sido él quien concretó las entregas de paquetes con dinero al exfuncionario.

Las entregas y la instrucción de Betnaza

Durante su declaración, Zabaleta señaló que realizó las entregas por instrucción de Luis Betnaza, quien en ese momento era director de relaciones institucionales de Techint.

Según relató, los paquetes contenían montos que rondaban "entre los 600 y 700 mil pesos" en cada entrega. El exdirectivo también explicó que la indicación recibida contemplaba una suma mayor expresada en dólares. "La instrucción que me había dado Betnaza era que tenían que ser de cerca de un millón de dólares, y más o menos se cumplió. Se entregó en pesos", afirmó.

La declaración aportó así precisiones sobre los montos y la modalidad de las entregas que, según Zabaleta, fueron realizadas personalmente por él.

Las fechas de los cuadernos y el lugar de las entregas

Zabaleta también confirmó otro de los aspectos centrales de los registros de Oscar Centeno. Según declaró, las fechas que figuran en los cuadernos sobre los encuentros con Baratta eran correctas. Además, detalló el lugar en el que se concretaban las entregas. Todas, según su relato, fueron realizadas por él en una cochera ubicada en el subsuelo de la sede de la compañía.

El motivo de esa modalidad, explicó, estaba relacionado con un pedido realizado por el propio Baratta. De acuerdo con el testimonio de Zabaleta, el exfuncionario le había manifestado que "no quería ser visto por nadie".

La cochera se convirtió así, según la declaración, en el lugar donde se producían los encuentros destinados a concretar las entregas de dinero. El exdirectivo también se refirió a la presencia de Oscar Centeno, cuyo nombre quedó asociado a los registros que dieron origen a la causa. Zabaleta sostuvo que Centeno "nunca estuvo cerca nuestro", debido a que dejaba a Baratta a unos metros del lugar.

A partir de allí, explicó, el exfuncionario caminaba hasta el automóvil de Zabaleta, donde recibía el paquete, y posteriormente regresaba junto con su entonces chofer.

Qué ocurría después de las entregas

En su declaración, Zabaleta también estableció un límite respecto de lo que podía afirmar sobre el recorrido posterior del dinero. Según explicó, luego de que Baratta se retiraba de su oficina, desconocía qué hacía con el paquete. "Qué hacía después que se iba de mi oficina, desconozco", agregó.

De esta manera, el exdirectivo describió la parte de la operatoria que, según su testimonio, conocía directamente: la recepción de la instrucción, la preparación de los paquetes y la entrega personal a Baratta en la cochera de la sede de Techint.

Su relato también distinguió el momento de la entrega respecto de lo que ocurría posteriormente, sobre lo cual aseguró no tener conocimiento.

El reclamo por la moneda de pago

Otro de los puntos destacados de la declaración estuvo relacionado con la moneda en la que debía realizarse la entrega. Zabaleta contó que mantuvo una comunicación con Baratta en la que el exfuncionario "se enojó" al enterarse de que el dinero iba a ser entregado en pesos y no en dólares.

Según relató, Baratta le reclamó expresamente que la entrega se hiciera en dólares. En ese contexto, Zabaleta afirmó que recibió una advertencia vinculada con la provisión de gas a una planta ubicada en Campana.

"Me dijo: 'Me tenés que dar dólares porque si no te voy a cortar el gas en la planta de Campana'", contó el exdirectivo durante su declaración. El episodio aparece en su relato como otro elemento de las circunstancias que rodearon las entregas y de las diferencias surgidas en torno a la moneda en la que debían concretarse.

Zabaleta, de imputado a sobreseído

La declaración de este martes adquiere además relevancia dentro de la propia trayectoria de Zabaleta en la causa. El exdirector de administración de Techint había sido detenido e imputado en el marco de la investigación y posteriormente fue sobreseído.

Su testimonio ante la Justicia se concentró ahora en los hechos que aparecían registrados en los cuadernos de Oscar Centeno y en las visitas de Baratta a las oficinas de la compañía.

Zabaleta confirmó que las fechas anotadas eran correctas, reconoció haber realizado las entregas y explicó que lo hizo por instrucción de Betnaza. También aportó detalles sobre los lugares donde se concretaban los encuentros, los montos aproximados y la modalidad mediante la cual Baratta llegaba hasta el lugar sin permanecer junto a su chofer.