El Gobierno reconoció los tratados con Chile sobre el Estrecho de Magallanes

El Gobierno argentino buscó descomprimir la tensión diplomática con Chile luego de las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre el Estrecho de Magallanes, el extremo sur y el pasaje de Drake.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores evitó referirse directamente a las expresiones del jefe militar y optó por reafirmar cuál es la posición oficial de la Argentina respecto del paso marítimo y de los acuerdos que regulan la relación con Chile.

"La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984", señaló la Cancillería. El Gobierno argentino remarcó además que ambos instrumentos "rigen plenamente" y son considerados definitivos por la Argentina. De esta manera, la comunicación oficial buscó encuadrar la discusión dentro de los tratados firmados entre ambos países.

La postura expresada por Cancillería llegó después de que las declaraciones de Valverde generaran malestar en Chile y provocaran el anuncio de una nota de protesta por parte del gobierno de ese país.

Qué había dicho el jefe de la Fuerza Aérea

La controversia se originó a partir de una entrevista que Gustavo Javier Valverde concedió a un podcast, en la que habló sobre la importancia estratégica de Magallanes, el extremo sur y el pasaje de Drake. Durante esa conversación, el jefe militar sostuvo que se trata de espacios de soberanía y planteó la necesidad de mantener presencia en la zona porque constituye una "llave bioceánica Atlántico-Pacífico".

Sus expresiones provocaron cuestionamientos en distintos sectores políticos de Chile y llevaron al gobierno de ese país a reclamar una respuesta oficial de la Cancillería argentina.

Frente a esa situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino decidió concentrar su comunicación en la posición institucional del país respecto del Estrecho de Magallanes, en lugar de referirse directamente a las declaraciones de Valverde. La estrategia oficial estuvo centrada, así, en reafirmar la vigencia de los tratados que Argentina considera determinantes para establecer su posición sobre el paso marítimo.

La importancia estratégica del extremo austral

En su comunicado, la Cancillería también ubicó la cuestión dentro de una perspectiva más amplia vinculada con los intereses argentinos en el extremo sur del continente.

"El Gobierno reafirmó que la relevancia estratégica del extremo austral del continente es una perspectiva de Estado", señaló el Ministerio, al referirse a la posición que la República Argentina sostiene públicamente y en el marco de la defensa de sus derechos e intereses.

La Cancillería vinculó esa perspectiva con distintos espacios y cuestiones de interés nacional:

La Cuestión Malvinas.

El Atlántico Sur.

La Antártida.

Los recursos naturales estratégicos.

Las rutas marítimas.

Las cadenas globales de suministro.

Según el comunicado, esos espacios adquieren una creciente centralidad tanto por los recursos naturales estratégicos que concentran como por su papel en las rutas marítimas y en las cadenas globales de suministro. De este modo, el Gobierno argentino sostuvo la importancia estratégica del extremo austral sin modificar, según la comunicación oficial, su posición respecto del marco jurídico establecido por los tratados con Chile.

La cooperación con Chile como eje de la respuesta

Junto con reafirmar la posición argentina sobre el Estrecho de Magallanes, la Cancillería puso especial énfasis en "el valor estratégico de la cooperación con Chile". El comunicado destacó distintos ámbitos en los que ambos países mantienen acciones conjuntas y reconocen derechos e intereses compartidos.

Entre los puntos mencionados por el Gobierno argentino aparecen:

Ambos países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos .

. Argentina y Chile coadministran zonas especialmente protegidas .

. Los dos países sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada .

. Ambos presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Marina Protegida Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional.

La enumeración de estos ámbitos de cooperación formó parte del intento del Gobierno argentino de encauzar la controversia y destacar la existencia de mecanismos de trabajo conjunto entre ambos países.

En ese sentido, la Cancillería buscó colocar la discusión sobre Magallanes dentro de una relación bilateral más amplia, caracterizada también por espacios de cooperación en materia antártica y marítima.

La reacción del Gobierno chileno

La respuesta argentina se produjo luego de que Chile decidiera enviar una nota de protesta por las declaraciones de Valverde sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, reafirmó la posición de su país y sostuvo que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes es "indiscutible". Según expresó, esa posición se encuentra fundada en los mismos tratados mencionados por la Cancillería argentina: los acuerdos de 1881 y 1984, suscriptos por ambos países.

"En relación a las declaraciones conocidas hoy, reiteramos que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países", insistió Pérez Mackenna. El canciller chileno también hizo un llamado a las autoridades extranjeras para que sean responsables al momento de realizar declaraciones públicas y pidió evitar que se genere confusión entre los ciudadanos.

"El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno", remarcó Pérez Mackenna. Posteriormente, la Cancillería chilena confirmó que enviaría una nota de protesta formal a la Argentina por las expresiones del jefe de la Fuerza Aérea.

Reclamos políticos y una advertencia desde Chile

Las declaraciones de Valverde también generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos chilenos, desde donde se reclamó una respuesta oficial de la Cancillería. En ese contexto, el ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, manifestó su rechazo a las expresiones del jefe militar argentino.

"No nos parece bien que se cuestione una soberanía que está claramente establecida", sostuvo Alvarado. El ministro del Interior chileno también remarcó que el Estrecho de Magallanes "en su totalidad es indiscutiblemente chileno" y expresó su sorpresa por la aparición periódica de declaraciones de este tipo.

"Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quien corresponde", afirmó.