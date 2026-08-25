Hualfín: Jalil entregó viviendas y firmó convenio por el Complejo Termal de la Quebrada

Casi en el cierre de su agenda oficial por el Oeste catamarqueño, el gobernador Raúl Jalil encabezó en Hualfín, departamento Belén, un acto que tuvo como protagonistas a las familias que recibieron las llaves de sus nuevos hogares. La actividad se desarrolló en la alejada localidad de El Fortín, donde fueron entregadas 10 viviendas sociales.

La ceremonia estuvo atravesada por la emoción de los beneficiarios, en una jornada que formó parte de las distintas entregas de hogares y soluciones habitacionales que el Gobernador llevó adelante en diversos puntos de los departamentos Santa María y Belén.

La entrega en Hualfín representó así una nueva instancia dentro de esa agenda oficial, con la presencia de autoridades provinciales y municipales que acompañaron a las familias durante el acto.

Jalil estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y por el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz. También participaron el intendente de Hualfín, Marcelo Villagrán, y la senadora por Belén, Soledad Blas, entre otras autoridades.

El acto concentró, por un lado, la concreción de una política habitacional a través de la entrega de viviendas y, por otro, la continuidad de una agenda de obras vinculadas con la infraestructura y los servicios del departamento.

Viviendas construidas con fondos provinciales

Las 10 viviendas sociales entregadas en Hualfín fueron construidas totalmente con fondos provinciales, a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanización.

Este aspecto fue central en la concreción de las soluciones habitacionales destinadas a las familias de El Fortín. La intervención permitió avanzar con la construcción de los hogares y culminó con la entrega realizada durante la visita oficial del Gobernador a la localidad. La obra habitacional se inscribe además en el recorrido realizado por Jalil por distintos puntos de Santa María y Belén, donde se llevaron adelante entregas de hogares y otras soluciones habitacionales.

Obras en el Complejo Termal

La jornada en Hualfín también tuvo otro eje vinculado con el desarrollo de infraestructura. El gobernador Raúl Jalil y el intendente Marcelo Villagrán firmaron un convenio mediante el cual quedó establecido un compromiso para avanzar con diversas obras de infraestructura.

El punto más importante del acuerdo contempla la cooperación entre el Gobierno provincial y el municipio para completar la habilitación del resto bar y ejecutar las obras complementarias previstas en el Complejo Termal de la Quebrada de Hualfín.

El convenio suma así un nuevo componente a la agenda desarrollada durante la visita oficial. Mientras la entrega de viviendas estuvo directamente vinculada con las necesidades habitacionales de las familias de El Fortín, el acuerdo firmado entre Provincia y Municipio se orienta a completar infraestructura destinada al funcionamiento y los servicios del complejo termal.

Una obra esperada por los vecinos de la zona

Las obras del Complejo Termal de la Quebrada de Hualfín constituyen un proyecto largamente esperado por los vecinos de la zona. La importancia del acuerdo firmado durante la jornada no se limita solamente a la ejecución de infraestructura, sino que también está relacionada con las mejoras previstas para la atención de quienes visitan el lugar.

De acuerdo con la información brindada, la concreción de estas obras permitirá mejorar la atención de los visitantes y turistas y, al mismo tiempo, ampliar los servicios que ofrece el complejo.

El resto bar y las obras complementarias aparecen de este modo como parte de una intervención que busca completar la infraestructura del complejo y fortalecer las prestaciones disponibles para quienes concurren al lugar.

La expectativa de los vecinos se vincula precisamente con esa posibilidad de contar con un espacio con mejores condiciones de atención y con una mayor variedad de servicios.