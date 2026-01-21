Caputo se reunió con el FMI en Davos mientras el superávit fiscal fortalece la posición de Argentina y las provincias

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este miércoles con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

"Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas", expresó Georgieva a través de la red social X. Caputo respondió al mensaje y agradeció el reconocimiento: "Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente".

El encuentro se produjo en la antesala de la segunda revisión del acuerdo vigente con el organismo internacional, prevista para febrero. De la aprobación de esa evaluación dependerá la liberación de un desembolso de 1.000 millones de dólares.

Además de la revisión del programa, el ministro de Economía tiene en agenda un pago de intereses al FMI por 824 millones de dólares, que deberá concretarse el próximo 1° de febrero.

Durante su estadía en Davos, Caputo también mantuvo una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. El organismo multilateral viene realizando desembolsos destinados a financiar distintas reformas impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas la eliminación de subsidios y obras de infraestructura con alcance en todo el país.

Superávit fiscal en 2025, un dato clave antes de la revisión del FMI

En paralelo a las negociaciones con los organismos internacionales, el Gobierno nacional anunció que cerró el año 2025 con superávit fiscal. Según informó Caputo la semana pasada, el resultado primario fue de 11.769.219 millones de pesos, equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

El dato es considerado central para la negociación con el FMI, que se concretará cuando los equipos técnicos del organismo desembarquen en la Argentina para realizar la revisión del programa.

El resultado financiero positivo se explicó por un superávit primario de 11.769.219 millones de pesos registrado en diciembre. Con este desempeño, el Sector Público Nacional acumuló a lo largo del año un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI y un superávit primario del orden del 1,4% del PBI.

"Se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993, obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional", afirmó Caputo.

El ministro también señaló que el gasto primario de 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales. Según remarcó, la reducción se logró "protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables", como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar.

En materia de ingresos, durante diciembre el Estado percibió 12.068.871 millones de pesos, lo que representó un crecimiento interanual del 22,3%. Dentro de ese total, los recursos tributarios aumentaron un 24,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El incremento estuvo impulsado principalmente por los Derechos de Importación, que subieron 43,3% interanual, y por el impuesto a los Débitos y Créditos, que registró una variación similar. También se destacaron las subas en Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, con un aumento del 31,1%, Ganancias (28,4%) y el IVA neto de reintegros (26%).