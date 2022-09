Carrizo apuntó contra los funcionarios tiranos que profundizan el conflicto de Salud

La diputada provincial, Silvana Carrizo (Junto por el Cambio) habló sobre los proyectos que presentaron, tanto oficialismo como la oposición para solicitar al gobernador Raúl Jalil que deje sin efecto las bajas en Salud y de forma inmediata reincorpore a los trabajadores de Tinogasta, Belén, Valle Viejo y Recreo.

Durante la sesión, la legisladora apuntó directamente contra los funcionarios ministeriales y dijo son “tiranos” que profundizan el conflicto de Salud y agudizan más aún la crisis del sistema sanitario catamarqueño.

“Los salarios bajos o indignos, no son solo un ingrediente más del reclamo de las situaciones que está atravesando todo el personal de la salud pública de Catamarca. Piden con justa razón la elevación de los salarios, la dignificación de las condiciones laborales y la mejora de la infraestructura, además de la dotación de materiales en los servicios. La huelga y el reclamo de la salud pública de Catamarca no solamente es moral y legamente permisible, nuestro personal de Salud lo hace porque están moralmente obligados como un acto de responsabilidad velando por la salud de los catamarqueños y catamarqueñas, y no como un acto de indisciplina como se quiere decir o como se quiere fundamentar, deberían haber tenido la posibilidad de que se garantice también el derecho a un debido proceso de y su derecho a defensa. Permanecer pasivos ante el deterioro del sistema de salud o poner la otra mejilla para que los funcionarios ministeriales sigan tiranizando un extraordinario daño a corto, mediano y largo plazo en el sistema provincial de la salud pública es por eso repudiamos los despidos y pedimos la inmediata reincorporación de los despidos de Tinogasta, Belen, Valle Viejo y Recreo”, reclamó Carrizo.

Durante su ponencia, la diputada reiteró que el profundo rechazo por los despidos sin causa de profesionales y empleados de Salud de los distintos puntos de la Provincia, por haber ejercido sus derechos constitucionales de movilización y huelga en defensa de sus reivindicaciones salariales, expresó.

“Exigimos la inmediata reincorporación de los trabajadores de salud, así como la interrupción de cualquier medida disciplinaria, restrictiva o sancionatoria que viole los derechos constitucionales de los trabajadores”, cerró la legisladora.