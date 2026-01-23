Casa Rosada advierte que la liberación de Nahuel Gallo podría tardar más de lo esperado

La Casa Rosada enfrenta una creciente incertidumbre respecto al caso del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, ante la falta de señales claras sobre una pronta liberación. Fuentes oficiales admiten que el proceso podría demorarse "más de lo esperado" y reconocen que no existen elementos concretos que indiquen una salida inminente del suboficial de ese país caribeño.

Desde Balcarce 50 admiten que el contexto político en Venezuela —marcado por una transición lenta tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses— complica los plazos y el curso de cualquier negociación. En el Gobierno sostienen que "hay factores sobre los que no tenemos detalles completos" que pueden retrasar el avance de la situación.

La estrategia oficial se apoya en un seguimiento técnico reservado y en canales de información indirectos con países aliados, principalmente Estados Unidos, Italia e Israel. Argentina no cuenta con representantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en territorio venezolano, por lo que depende de reportes y comunicaciones diplomáticas de terceros para evaluar la evolución de la situación de Gallo.

En el Ejecutivo reconocen que, aunque la liberación del gendarme sigue siendo una prioridad política y diplomática, la ausencia de indicios fehacientes dificulta la previsión de un desenlace rápido. La vocación oficial es mantener el reclamo en foros multilaterales, pero sin generar presiones públicas que puedan interferir con las gestiones discretas que se llevan adelante con aliados estratégicos.

El presidente Javier Milei volvió a referirse al tema tras su participación en el Foro de Davos, donde ratificó su preocupación por la situación de Gallo. "Estamos particularmente preocupados por la situación de Nahuel Gallo, pero en la medida en que vemos cómo evoluciona positivamente la situación tenemos esperanza de que Nahuel pueda volver a estar con nosotros en la Argentina", manifestó, subrayando el respaldo de la Casa Blanca en las gestiones.

La recomendación oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores continúa siendo la de evitar viajes a Venezuela, en línea con las alertas consulares que impulsan restricciones migratorias para prevenir el ingreso de personas vinculadas al entorno del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Esta postura reafirma la posición crítica del Gobierno argentino ante el régimen chavista y el contexto de detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos denunciadas internacionalmente.

El caso de Gallo ha generado eco en instancias multilaterales. La Argentina volvió a reclamar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por la liberación de presos políticos, destacando la falta de información transparente y la preocupación por la integridad física y jurídica de los detenidos, entre ellos el suboficial argentino.

En el seno del oficialismo también se observa cautela respecto a la evolución del escenario interno venezolano. Analistas y representantes gubernamentales describen el proceso de transición política como "lento" y advierten que no se espera la convocatoria a elecciones por al menos un año. La Casa Rosada considera clave que el Gobierno estadounidense, que encabeza actualmente las gestiones directas con Caracas, constate el cumplimiento de ciertos acuerdos antes de impulsar aceleraciones en la negociación.

Mientras tanto, familiares y allegados de Gallo mantienen su reclamo público por su liberación y el retorno seguro del suboficial a la Argentina. La ausencia de noticias oficiales sobre su situación concreta y el prolongado tiempo de detención generan un clima de angustia y expectación que acompaña cada nueva declaración oficial, tanto en Buenos Aires como en el escenario internacional.