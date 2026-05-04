Cascada, pileta climatizada y jacuzzi: las refacciones que hizo Adorni en el country

El escenario judicial que rodea al jefe de Gabinete de la Nación ha dado un giro significativo tras las recientes revelaciones en los tribunales federales. Este lunes, el contratista y arquitecto Matías Tabar, responsable de las extensas reformas en la vivienda de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, prestó declaración en Comodoro Py. En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el profesional brindó detalles técnicos y financieros sobre el acondicionamiento de la propiedad situada en el exclusivo country Indio Cuá, en la localidad de Exaltación de la Cruz.

Según el testimonio de Tabar, las obras no solo fueron de gran envergadura estética y estructural, sino que se manejaron por fuera de los circuitos formales de facturación. El arquitecto aseguró ante la justicia que el funcionario público le realizó pagos por un total superior a los US$245.000. Lo más relevante para la causa es la modalidad de dicha transacción: el contratista afirmó que Adorni le pagó las refacciones exclusivamente en efectivo y sin factura, dividiendo el monto total en dos partes efectuadas entre los años 2024 y 2025.

Detalles de la infraestructura de lujo

La investigación ha puesto el foco en una lista minuciosa de renovaciones que transformaron por completo la residencia familiar. A través de un documento de gastos al que tuvo acceso la señal informativa TN, se pudieron desglosar los costos específicos de algunos de los elementos más sofisticados instalados en el jardín y las áreas de esparcimiento. Entre los ítems más destacados se encuentra la instalación de una cascada para el jardín, por la cual se habrían abonado US$3.500, y una reforma integral de la parrilla que alcanzó los US$13.810.

El área de la piscina fue uno de los sectores que demandó mayor inversión y modificaciones técnicas. El informe detalla que se destinaron US$9.780 específicamente para la calefacción de la pileta. Además, la estructura original fue rellenada o reformulada con el objetivo de hacerla menos profunda, sumando un revestimiento interior de piedra y mármol travertino en todo su perímetro exterior.

Para completar el área de relajación, se sumaron cabezales para un jacuzzi y se procedió a la restauración completa del salón de usos múltiples o SUM.

Remodelación integral y acabados de alta gama

Más allá de los elementos de lujo exterior, las tareas de Tabar abarcaron una renovación profunda de la vivienda, afectando tanto la fachada como la funcionalidad interna. Los trabajos incluyeron la remodelación de la entrada principal y la construcción de una pérgola/garage, junto con modificaciones estructurales en la galería. En el interior, se realizó un trabajo exhaustivo de pintura y enduido, reparación de paredes y un cambio total de superficies, optando por el uso de porcelanato para los nuevos pisos.

Para comprender la magnitud de la inversión realizada por el jefe de Gabinete, resulta necesario enumerar los trabajos técnicos que figuran en el expediente judicial:

Revestimiento exterior: Aplicación de material tipo tarquini o similar en toda la fachada.

Carpintería y accesos: Cambio de la puerta de entrada principal.

Escaleras: Revestimiento y mejoras estructurales y estéticas en los peldaños.

Cocina: Renovación total que incluyó la instalación de mesadas nuevas, una isla central y un desayunador.

Iluminación: Ajustes integrales del sistema lumínico y mejoras generales en las instalaciones eléctricas.

Parquización: Colocación de césped y equipamiento completo de un quincho.

Este conjunto de obras, que Tabar asegura haber ejecutado y cobrado de forma marginal al sistema tributario, coloca a la casa de Indio Cuá nuevamente en el centro de la controversia. La justicia deberá ahora determinar si el origen de los fondos utilizados para estas renovaciones —equivalentes a casi un cuarto de millón de dólares— es compatible con los ingresos declarados por el funcionario y su cónyuge, mientras la declaración del contratista se convierte en una de las pruebas de cargo más directas en el proceso que tramita en los tribunales de Retiro.