Adorni negó censura, evitó responder sobre su patrimonio y defendió sus viajes

En un escenario atravesado por cuestionamientos políticos y judiciales, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a ofrecer una conferencia de prensa en la Casa Rosada luego de más de diez días sin contacto con los medios. La reanudación de las ruedas informativas se dio en simultáneo con una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario, mientras el oficialismo intenta recuperar la centralidad frente a las críticas de la oposición.

El regreso a las conferencias también estuvo marcado por una situación que generó controversia: si bien se dispuso la reapertura de la sala de periodistas en Balcarce 50, no se permitió el ingreso de los acreditados de TN y eltrece, a pesar de que sus solicitudes habían sido previamente aprobadas. Los cronistas Javier Lozano y Nicolás Palermo no pudieron acceder al edificio por disposición del Ejecutivo.

Respuesta ante la investigación judicial

Durante su exposición, Adorni fue enfático al señalar que no brindará detalles sobre los aspectos vinculados a la investigación en curso fuera del ámbito judicial. En ese sentido, sostuvo una postura de cautela institucional y reiteró su disposición a responder ante la Justicia.

El funcionario expresó con claridad su posición:

"Ya di explicaciones, y si tuviera que dar más las daré en el único ámbito competente, la Justicia."

"Como hay una investigación en curso no responderé sobre aspectos específicos."

"Somos los primeros en respetar la división de poderes, no obstruiremos el avance de la investigación."

Asimismo, remarcó que la información vinculada a su patrimonio será presentada en el marco formal correspondiente, una vez cumplidos los plazos legales establecidos.

Viajes personales y uso de recursos

Otro de los ejes centrales de la conferencia giró en torno a los viajes personales del funcionario junto a su familia, que habían sido objeto de cuestionamientos. Adorni negó irregularidades y aseguró que los gastos fueron afrontados de manera privada.

En ese sentido, explicó:

Los viajes fueron "vacaciones personales".

No fueron financiados por terceros.

No se trató de obsequios de ningún tipo.

El Estado no registra pagos por esos traslados.

"Nunca existió ocultación alguna", afirmó.

Antes de comenzar la ronda de preguntas, el jefe de Gabinete ya había anticipado que evitaría responder cuestiones personales que pudieran interferir con el desarrollo de la investigación judicial, reforzando su línea discursiva de limitar las explicaciones al ámbito de la Justicia.

La polémica sobre la custodia

Hacia el cierre de la conferencia, Adorni abordó otra de las cuestiones planteadas: el alcance de la seguridad oficial para él y su familia, incluyendo el posible uso de recursos como autos o custodia fuera del horario laboral.

El funcionario defendió estas medidas al sostener que se ajustan al marco legal vigente y forman parte de prácticas habituales en distintos países. En sus palabras: "Que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual." Añadiendo que "es un tema de seguridad nacional" y que "se cumple siempre con la normativa aplicable."

En este contexto, recordó además situaciones personales que atravesó tras asumir el cargo, al señalar que tanto él como su familia fueron víctimas de amenazas y de un episodio de violencia en la vía pública.

Patrimonio y declaración jurada

Respecto de las denuncias vinculadas a su patrimonio, Adorni reiteró que ya ha brindado explicaciones públicas, pero volvió a insistir en que cualquier ampliación de esa información se dará exclusivamente ante la Justicia si así se lo requiere.

El funcionario precisó que aún no se encuentra vencido el plazo de presentación de su última declaración jurada, instancia en la que, según indicó, se podrá conocer su patrimonio actualizado.

"Aún no venció el plazo de mi última declaración jurada, ahí estará mi patrimonio actualizado."

"Si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré."

Acceso restringido y tensiones con la prensa

El episodio del ingreso restringido a periodistas de TN y eltrece añadió un nuevo elemento de tensión en la relación entre el Gobierno y los medios. La conferencia de este lunes fue la primera desde el 23 de abril, período en el que las ruedas de prensa habían sido suspendidas.

A pesar de la reapertura de la sala de periodistas, la decisión de impedir el acceso a ciertos cronistas, aun con acreditaciones aprobadas, se produjo en paralelo a las declaraciones del funcionario, quien negó cualquier tipo de censura.

Este contexto configura un escenario en el que la reactivación de la comunicación oficial convive con cuestionamientos sobre transparencia, acceso a la información y el desarrollo de una investigación judicial en curso, elementos que marcan la agenda política y mediática del Gobierno en esta etapa.