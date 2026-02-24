Caso AFA: Mahiques dejó la Sala I de Casación tras el escándalo de su cumpleaños en la quinta

El camarista Carlos Mahiques presentó su renuncia a la subrogancia que ejercía en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal que debe abordar la investigación criminal sobre la quinta de 5,5 hectáreas ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, valuada en US$ 20,8 millones y sospechada de pertenecer a Pablo Toviggino, el cuestionado número 2 de la Asociación del Fútbol Argentino.

La decisión se formalizó a través de una misiva enviada al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, y por su intermedio a los integrantes del Consejo de Superintendencia de la Cámara. En el escrito, el magistrado invocó "circunstancias de carácter estrictamente funcionales" como fundamento exclusivo de su apartamiento y no aludió al festejo de su cumpleaños en el predio investigado por la Justicia, revelado por el diario LA NACION.

La sobrecarga laboral como argumento central

A lo largo de tres carillas, Mahiques explicó que su decisión responde a la carga de trabajo que afronta en la Sala I y a la incertidumbre respecto del acuerdo que debería otorgarle el Senado para continuar como magistrado hasta los 80 años.

En ese contexto, detalló el volumen de expedientes en trámite:

332 procesos en curso.

135 causas radicadas en Sala.

185 expedientes distribuidos en las tres vocalías que la integran.

61 impugnaciones y 14 recursos extraordinarios en la Vocalía N° 7.

A ello sumó la carga que implica la "gestión de dirección, control y administración" de la Sala. Según sostuvo, el escenario podría agravarse en los próximos meses por el retiro de su colega Juan Carlos Gemignani, integrante de la Sala III donde Mahiques ocupa un cargo permanente.

Todo ello, adujo, "podría derivar [en] un perjuicio al normal desarrollo de la actividad del tribunal". En consecuencia, explicó que renunciaba "con el objeto de imprimir mayor celeridad procesal y evitar la prolongación de los procesos que inexorablemente se verificaría si fuese necesario una nueva conformación del Tribunal".

Mahiques continuará desempeñándose en la Sala III de la Casación, donde comparte funciones con Daniel Petrone y Javier Carbajo.

La investigación sobre la quinta de Pilar

La Sala debía resolver, junto a sus colegas, un punto clave en la investigación por presunto lavado de activos: determinar si el expediente permanece en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, como pretenden los acusados, o si regresa al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky.

El predio en cuestión figura formalmente a nombre de un monotributista y su madre jubilada, quienes actuarían como testaferros de Toviggino. La investigación busca establecer quién es el verdadero dueño de la propiedad.

Un día antes de que trascendiera la renuncia, se conoció que Mahiques habría celebrado allí su cumpleaños número 74, el 1 de noviembre pasado. El magistrado negó el jueves anterior haber realizado el festejo en el lugar y respondió con una pregunta: "Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente?". Agregó que tiene "50 años en el Poder Judicial" y que debe ser evaluado "por el contenido de mis sentencias, no por mis acciones privadas, como dice el artículo 19 de la Constitución Nacional".

En su nota de renuncia, sin embargo, no hizo referencia a ese episodio ni a la AFA, sus dirigentes o las investigaciones en curso.

Un festejo bajo la lupa

Según reconstruyó LA NACION en base a testimonios de jueces, fiscales, dirigentes de la AFA y funcionarios del Gobierno, la celebración en la quinta de Villa Rosa —ubicada a 58 kilómetros al noroeste del Obelisco— congregó a más de 20 personas.

"Sí, sucedió. La fiesta fue semanas antes de que explotara todo lo de la AFA", indicó una fuente al tanto de lo ocurrido. "Fueron más de 20 personas. Hubo jueces, fiscales, de todo", añadió, bajo reserva de identidad.

La lista de invitados, así como las fotos y videos del evento, permanecen en reserva. Entre los asistentes, según las fuentes, figuraron colegas de la Casación, magistrados con vínculos con la AFA y compañeros de aquel viaje a Lago Escondido que salió a la luz en diciembre de 2022 tras un hackeo ilegal de teléfonos difundido por el kirchnerismo, dos días antes de que un tribunal oral condenara por el "caso Vialidad" a Cristina Fernández de Kirchner.

Vínculos familiares con la cúpula de la AFA

Los lazos entre la familia Mahiques y la dirigencia de la AFA también quedaron bajo escrutinio. Uno de sus hijos, Esteban Mahiques, es director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería Argentina y figuraba en la página oficial de la AFA como miembro del Tribunal de Disciplina, junto al camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Sergio Fernández.

Otro de sus hijos, Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño, aparecía en el mismo portal como vicerrector de la Universidad de la entidad (Unafa), anunciada el 4 de noviembre pasado por el titular de la AFA, Claudio Tapia. Ambos renunciaron a sus cargos en la AFA durante las últimas semanas.

En ese marco de creciente exposición pública, el camarista optó por apartarse de la subrogancia en la Sala I. En su escrito, no hubo menciones a la controversia, sino una fundamentación centrada exclusivamente en cuestiones funcionales. La investigación sobre la quinta de Pilar seguirá su curso, ahora sin su intervención en esa instancia clave de la Casación.