Catamarca cuestiona la baja de imputabilidad en el nuevo Régimen Penal Juvenil

El Congreso Nacional está próximo a debatir la sanción definitiva del nuevo Régimen Penal Juvenil, iniciativa que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. Entre sus puntos principales, el proyecto propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una medida que ha generado controversia entre distintos gobiernos provinciales. El oficialismo busca que la ley sea sancionada este jueves, en una jornada decisiva para el futuro del régimen.

En este contexto, Alberto Natella, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, brindó declaraciones a Infobae, señalando que la discusión no puede abordarse de manera generalizada ni aplicar índices nacionales sin considerar las particularidades de cada provincia.

La situación en Catamarca

Según Natella, el índice de criminalidad cometido por menores de 16 años en Catamarca es cero. Este dato es central para la posición del gobierno provincial frente a la iniciativa:

Prevención: Catamarca ha desarrollado políticas enfocadas en la prevención del delito desde edades tempranas.

Fuerzas policiales: Las fuerzas de seguridad locales cuentan con capacitación continua y un trabajo constante en territorio.

Salud y educación: La estrategia provincial busca intervenir en menores desde la salud y la educación, priorizando la prevención por sobre el castigo.

Natella enfatizó que, aunque existen áreas a mejorar, como la salud mental, las condiciones carcelarias y la reinserción social, los índices locales no justifican aplicar de manera automática una medida de alcance nacional, como la reducción de la edad de imputabilidad.

"Nosotros tenemos que adaptar la circunstancia a lo que es Catamarca... Los costos de poder aplicar esta ley si se aprueba los estamos trabajando. Entendemos que si hoy la criminalidad en esos rangos etarios es cero en Catamarca, no es una imposibilidad para trabajar lo que puede venir después", indicó el funcionario.

Crítica a la "conurbanización" de políticas nacionales

Natella también cuestionó lo que definió como la "conurbanización" de problemas nacionales, en alusión a la tendencia de trasladar estadísticas y soluciones de contextos urbanos con alta criminalidad a provincias con realidades distintas.

Indicadores generales: Los datos nacionales, dijo, muchas veces no reflejan la realidad de Catamarca y otras provincias con menor índice de delitos juveniles.

Federalismo: Para el ministro, no es federal imponer criterios únicos sin considerar el contexto local, ya que esto genera costos innecesarios y puede castigar a menores que podrían ser intervenidos de manera preventiva.

Humanización de la ley: Natella defendió que el Estado debe llegar a los menores con educación y prevención, no con medidas punitivas, y que aplicar la ley sin esta perspectiva podría afectar negativamente la reinserción social.

El funcionario sostuvo que estas cuestiones deben ser abordadas para que cualquier eventual implementación del régimen nacional sea efectiva y adaptada a la realidad catamarqueña.