Milei reúne al Gabinete y prepara las reformas que anunciará en el Congreso

El presidente Javier Milei encabezará hoy a las 9:00 una reunión de Gabinete en la Casa Rosada junto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la antesala de una semana determinante para el calendario político y parlamentario.

El encuentro se desarrollará en los días previos a una agenda intensa en el Congreso, donde el Senado deberá definir si aprueba —o no— los cambios que la Cámara de Diputados introdujo en la reforma laboral. Además, en la Cámara alta se tratarán la Ley Penal Juvenil, que ya cuenta con media sanción de Diputados, y la Ley de Glaciares.

La reunión también se produce antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que el Presidente encabezará el próximo domingo 1° de marzo. En ese escenario, Milei delineará los ejes estratégicos de su gestión para el nuevo período legislativo.

El discurso y los proyectos estratégicos para 2026

Según una alta fuente oficialista al tanto del contenido previsto, "el Presidente va a mencionar y enumerar todos los proyectos estratégicos para este 2026". La expectativa oficial está centrada en que el mensaje ante la Asamblea Legislativa funcione como hoja de ruta para el tercer año de mandato.

Entre las prioridades confirmadas por la Casa Rosada para el período ordinario figuran:

Reforma política, que incluiría la eliminación de las PASO.

Nuevo Código Penal, que fue presentado públicamente pero aún no ingresó formalmente al Congreso.

Ley de Financiamiento Universitario.

Reforma Penal.

Reforma Tributaria, con modificaciones al sistema impositivo.

Reforma de Seguridad Nacional.

Posibles cambios en la Ley de Salud Mental.

En paralelo, si la Ley de Glaciares obtiene media sanción en el Senado, se espera que el debate continúe en la Cámara de Diputados a partir de marzo.

La agenda parlamentaria inmediata

El Senado tendrá en sus manos definiciones clave. Deberá resolver si ratifica o modifica la reforma laboral que ya fue tratada en Diputados, en un contexto donde el oficialismo considera que cuenta con mejores condiciones políticas que el año pasado.

También se debatirá la Ley Penal Juvenil, que ya tiene media sanción en la Cámara Baja, y la Ley de Glaciares, ampliando así una agenda que combina reformas estructurales y temas sensibles.

Sin embargo, según fuentes al tanto del proceso, el Gobierno no avanzará por ahora con:

Las vacantes en la Corte Suprema.

Los pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos que aún no fueron enviados al Senado.

Esa decisión implica postergar definiciones en materia judicial, concentrando los esfuerzos en las reformas estructurales que el Ejecutivo considera prioritarias.

Un nuevo escenario político tras las elecciones

El discurso de Milei ante el Congreso tendrá lugar en un contexto parlamentario distinto al del año pasado. Tras las elecciones de medio término, la situación de La Libertad Avanza cambió en términos de representación y capacidad de negociación.

Actualmente, el oficialismo cuenta con:

95 legisladores en la Cámara de Diputados.

21 senadores en la Cámara Alta.

En el entorno presidencial sostienen que el espacio se siente "más capaz" y con "más poder de fuego" en ambas cámaras. No solo por el incremento en el número de integrantes propios, sino también por el mantenimiento del diálogo con bloques aliados y con legisladores que responden a gobernadores dialoguistas, actores considerados claves para garantizar el quórum y la aprobación de proyectos.

Ese entramado político es visto como una herramienta central para impulsar el paquete de reformas previsto para 2026, en un Congreso que exige mayorías y acuerdos constantes.

El tercer año de gestión y la hoja de ruta oficial

La apertura formal del año legislativo buscará marcar el rumbo del oficialismo en este tercer año de mandato. La reunión de Gabinete en Casa Rosada aparece, en ese marco, como el punto de coordinación previo a la presentación pública de las prioridades.

La eliminación de las PASO, la puesta en marcha del nuevo Código Penal y las modificaciones al sistema tributario constituyen ejes que el Ejecutivo pretende instalar como centrales en el debate político de los próximos meses.

Con un Congreso renovado tras las elecciones de medio término y una agenda legislativa cargada de proyectos estratégicos, el mensaje del 1° de marzo será el escenario elegido por Milei para formalizar las reformas que buscará convertir en ley durante 2026 y consolidar así el rumbo político de su administración.