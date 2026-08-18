Caso López Marquez: archivan la otra denuncia de abuso y el cura no irá a juicio

La Justicia de Catamarca ordenó archivar la investigación contra el sacerdote Eduardo López Márquez a raíz de una denuncia de abuso sexual presentada en 2023 por hechos que, según la acusación, habrían ocurrido entre 1997 y 2001.

El juez hizo lugar al pedido formulado por la fiscalía y consideró que la acción penal estaba prescripta. En consecuencia, debido al tiempo transcurrido desde los hechos denunciados, determinó que ya no correspondía llevar el caso a juicio. La resolución se conoció luego de que la Corte de Justicia de Catamarca dictara este martes una resolución relacionada con la causa en la que López Márquez estaba siendo investigado por el delito de abuso sexual.

Según lo informado desde la defensa del imputado, se resolvió dejar sin efecto la segunda denuncia que pesaba sobre el sacerdote. La decisión se produjo en la misma línea de lo que había sucedido anteriormente con la primera causa contra el prelado.

Otro hecho prescripto

La resolución actual tiene como antecedente directo otra investigación contra López Márquez que ya había sido dejada sin efecto. En aquella primera causa, el sacerdote se encontraba próximo a ser llevado a juicio por jurado en la ciudad de Recreo, en el departamento de La Paz. Ahora, la Justicia adoptó una decisión en la misma línea respecto de la segunda denuncia.

De esta manera, la Justicia declaró prescripta la acusación por abuso sexual y, como consecuencia de esa determinación, el sacerdote no será juzgado por ninguno de los hechos por los que se encontraba imputado.

La resolución judicial no establece que los hechos denunciados no hayan ocurrido. El fundamento de la decisión se encuentra específicamente relacionado con el paso del tiempo y con la prescripción de la acción penal.

Este aspecto resulta central para comprender el alcance de la medida, ya que la prescripción impide continuar con el proceso penal cuando ha transcurrido el plazo establecido para que el Estado pueda ejercer la acción correspondiente.

Los lugares señalados en las denuncias

De acuerdo con la información vinculada a la investigación, uno de los hechos denunciados habría ocurrido en la casa parroquial de Recreo, en el departamento de La Paz. El otro hecho señalado en la causa habría tenido lugar en el departamento de Capayán, específicamente en la localidad de Chumbicha.

Las denuncias se referían a hechos que, según lo señalado, habrían ocurrido entre 1997 y 2001, mientras que la presentación de la denuncia que dio lugar a esta investigación se produjo en 2023. La distancia temporal entre los hechos denunciados y la presentación de la denuncia constituye uno de los elementos centrales de la resolución adoptada por la Justicia.

Qué significa la prescripción en este caso

La decisión judicial establece que la acusación se encuentra prescripta, por lo que el proceso no puede avanzar hacia una instancia de juicio.

Sin embargo, la propia información sobre la resolución aclara que la prescripción no implica afirmar que el hecho denunciado no haya tenido lugar. El efecto de la decisión está relacionado con la posibilidad de juzgar penalmente los hechos luego del tiempo transcurrido. Es decir, la resolución determina que la acusación ya no puede ser llevada a juicio debido a la prescripción de la acción penal.

Por eso, la decisión tiene dos dimensiones que deben diferenciarse: por un lado, la Justicia establece que el proceso penal no puede continuar; por otro, esa determinación no constituye una conclusión sobre la existencia o inexistencia de los hechos denunciados.

En este sentido, la prescripción se vincula directamente con el paso del tiempo y con la imposibilidad de llevar adelante el juzgamiento penal una vez cumplido el plazo correspondiente.

El recorrido judicial de las dos investigaciones

El caso de Eduardo López Márquez quedó atravesado por dos denuncias relacionadas con hechos de abuso sexual que lo tenían como imputado. La primera causa había avanzado hasta el punto de contemplar la posibilidad de un juicio por jurado en Recreo, pero posteriormente esa investigación quedó sin efecto.

La segunda denuncia también llegó a la Justicia y fue objeto de análisis hasta que, a partir del pedido de la fiscalía, el juez resolvió archivar la investigación al considerar que la acción penal estaba prescripta.