El Gobierno vuelve a reunir a la mesa política para ordenar su agenda legislativa

Luego del feriado, el Gobierno volverá a reunir este martes a su mesa política desde las 13 en la Casa Rosada, con el objetivo de ordenar la agenda legislativa y avanzar sobre los proyectos que el presidente Javier Milei considera prioritarios.

La nueva cumbre estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tendrá lugar después del revés que sufrió el oficialismo en el Senado con la Ley de Propiedad Privada. Ese escenario legislativo derivó en la exclusión de la Ley de Tierras y en el retiro del proyecto de Manejo del Fuego, dos capítulos que el Ejecutivo debió resignar para garantizar la media sanción de la iniciativa.

El encuentro buscará, precisamente, evitar que una situación similar vuelva a repetirse y avanzar en la construcción de las mayorías necesarias para sostener la agenda oficialista en ambas cámaras del Congreso.

En la última reunión de la mesa política se había definido incorporar de manera rotativa a diferentes ministros del Gabinete. Para esta edición había sido convocada la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, aunque finalmente no podrá asistir debido a compromisos de agenda.

Por ese motivo, el encuentro contará con los integrantes habituales de la mesa.

Quiénes participarán de la reunión

La reunión estará integrada por los principales referentes políticos y legislativos del Gobierno. Entre ellos estarán:

Karina Milei , secretaria general de la Presidencia.

, secretaria general de la Presidencia. Diego Santilli , jefe de Gabinete.

, jefe de Gabinete. Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Martín Menem , titular de la Cámara de Diputados.

, titular de la Cámara de Diputados. Eduardo "Lule" Menem , armador nacional.

, armador nacional. Patricia Bullrich , jefa de la bancada oficialista en el Senado.

, jefa de la bancada oficialista en el Senado. Santiago Caputo , asesor presidencial.

, asesor presidencial. Ignacio Devitt , vicejefe de Gabinete Ejecutivo.

, vicejefe de Gabinete Ejecutivo. Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa.

La composición del encuentro refleja la necesidad del Ejecutivo de combinar la discusión política con la estrategia parlamentaria y el armado de acuerdos que permitan avanzar con los proyectos considerados centrales.

Según explicaron fuentes oficiales a TN, uno de los principales objetivos será revisar el estado de las iniciativas que la Casa Rosada pretende impulsar durante las próximas semanas.

Banco Central e Inocencia Fiscal

Entre los proyectos que forman parte de la agenda aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal. Ambas iniciativas ya cuentan con dictamen en la Cámara de Diputados y tienen previsto ser discutidas en el recinto el próximo 26 de agosto.

La intención del Gobierno es sostener el avance parlamentario de estos proyectos mientras, en paralelo, concentra parte de sus esfuerzos en el Senado sobre otras iniciativas consideradas estratégicas.

Entre ellas se encuentra la reforma del régimen de Zona Fría, que busca reducir los subsidios destinados a las tarifas de gas, y la reforma electoral, considerada clave para las aspiraciones reeleccionistas de Javier Milei.

El oficialismo pretende avanzar particularmente con la modificación del sistema electoral de cara a 2027, en un proceso que ya comenzó a combinar negociaciones parlamentarias y conversaciones políticas con distintos espacios.

El Gobierno acelera para suspender las PASO

Uno de los principales objetivos del Ejecutivo es conseguir respaldo para el proyecto que contempla, entre otros puntos, la suspensión de las PASO para las elecciones ejecutivas de 2027.

Desde el Gobierno aseguran que están cerca de reunir los votos necesarios y apuntan a obtener la media sanción en el Senado durante septiembre. Para alcanzar ese objetivo, comenzaron a acelerarse las negociaciones con el PRO, la UCR y distintas fuerzas provinciales.

Los cálculos que realizan en Nación parten de los 21 legisladores propios liderados por Patricia Bullrich. A ese número, el oficialismo espera sumar:

10 votos de la UCR.

7 votos del interbloque Impulso País.

2 votos federales adicionales.

Con los primeros apoyos, el Gobierno calcula que podría alcanzar unos 35 respaldos. Si a ellos se agregan los dos federales, el oficialismo estima llegar a los 37 votos necesarios para obtener el quórum.

Sin embargo, las cuentas todavía están sujetas a negociaciones y no existe un acompañamiento cerrado de todos los espacios.

El PRO pone en duda el apoyo a eliminar las primarias

En medio de las conversaciones con el partido liderado por Mauricio Macri, el jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, expresó sus dudas sobre el acompañamiento de su espacio al proyecto que busca eliminar las primarias.

El senador misionero cuestionó la posibilidad de modificar el sistema electoral en función del escenario político y dejó una frase contundente durante las negociaciones: "No se puede cambiar el sistema electoral según las encuestas".

La posición de Goerling introduce un interrogante dentro de los cálculos que realiza el Gobierno para reunir los votos necesarios en la Cámara alta. La negociación con el PRO adquiere especial relevancia porque se encuentra vinculada no solamente con el tratamiento de las leyes oficialistas, sino también con el armado político de cara a las elecciones de 2027.

Acuerdos electorales en nueve distritos

En paralelo a la discusión parlamentaria, el Gobierno acelera el diálogo electoral de cara a 2027. La Casa Rosada abrió la puerta a establecer acuerdos en distintos distritos del país, entre ellos:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Provincia de Buenos Aires.

Entre Ríos.

Mendoza.

San Juan.

San Luis.

Chaco.

Chubut.

Santa Fe.

La lista incluye también a otros distritos y forma parte de una estrategia de construcción política que está estrechamente relacionada con la agenda legislativa.

Los acuerdos electorales, según el esquema planteado, estarán condicionados al apoyo a las leyes oficialistas en el Congreso. En ese marco se produjo la semana pasada una llamada entre Karina Milei y Mauricio Macri, que derivó en la primera cumbre entre La Libertad Avanza y el PRO para comenzar a trabajar tanto sobre la agenda legislativa como sobre los términos de una posible alianza.

Santilli suma reuniones con los gobernadores

Mientras la mesa política analiza la estrategia legislativa, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores. Este mismo martes, a las 15.30, recibirá a un grupo de mandatarios del Norte Grande. El encuentro tendrá como eje el análisis del proyecto de zonas cálidas, una promesa pendiente del oficialismo.

La agenda de Santilli continuará al día siguiente, cuando mantenga una reunión con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

El diálogo con los mandatarios provinciales constituye otro de los frentes que el Gobierno busca fortalecer mientras intenta construir respaldos legislativos suficientes para avanzar con sus proyectos. La estrategia combina así las negociaciones dentro del Congreso con el vínculo directo con gobernadores y fuerzas políticas provinciales.

Evitar otro revés como el de Propiedad Privada

La reunión de este martes tiene como telón de fondo el episodio ocurrido con la Ley de Propiedad Privada, donde el oficialismo tuvo que modificar su proyecto para garantizar la media sanción.

En aquella oportunidad, el Gobierno debió resignar dos capítulos considerados clave: la Ley de Tierras quedó excluida y el proyecto de Manejo del Fuego fue retirado.

Ese antecedente condiciona la estrategia actual y explica la búsqueda de acuerdos previos que permitan conocer con mayor precisión qué respaldo tendrá cada iniciativa antes de llegar al recinto.

El objetivo de la Casa Rosada es asegurarse las mayorías necesarias en el Congreso y evitar que sus proyectos vuelvan a sufrir modificaciones sustanciales para poder avanzar.