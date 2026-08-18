Jalil y gobernadores del Norte Grande pedirán a Nación por los subsidios eléctricos

Con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la cabeza, el Gobierno de Javier Milei se reúne mañana en el Ministerio de Economía con los gobernadores del Norte Grande y sus equipos técnicos, con el objetivo de analizar diversas alternativas que afrontan el mayor consumo de energía que registra cada una de las provincias del norte del país en la época de altas temperaturas.

El encuentro, que será este martes, se había acordado la semana pasada en la ciudad de Posadas, Misiones, en el marco de la reunión del Consejo Regional del Norte Grande.

Junto a los ministros Caputo y Santilli, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti, serán los encargados de llevar adelante la reunión de trabajo con los representantes de las provincias del Norte Grande a fin de poder avanzar en el análisis de la situación energética de las denominadas zonas cálidas.

De las provincias, serán parte del encuentro que se realizará por la tarde los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco y Jujuy; además, otros estados provinciales estarán representados por sus funcionarios y equipos técnicos especialistas en materia energética.

El planteo de las provincias

Durante la reunión del Consejo Regional del Norte Grande en Posadas, las distintas provincias mostraron la necesidad de contemplar las particularidades que enfrenta la región durante los meses de altas temperaturas y el aumento del consumo eléctrico que se genera.

Fue en ese contexto que el Gobierno nacional asumió el compromiso de conformar una mesa específica de trabajo en la cual poder analizar junto con las provincias las alternativas que permitan atender esa situación.

Asimismo, el encuentro se realiza también en el contexto del debate legislativo por la modificación del régimen de Zonas Frías. El mismo tiene media sanción de la Cámara de Diputados, mientras espera ser tratado en el Senado.

¿Cuál es el objetivo del encuentro del Gobierno con las provincias del Norte Grande?

Escuchar los planteos de las provincias, evaluar las distintas alternativas junto con los equipos técnicos y avanzar en la búsqueda de una respuesta que contemple las particularidades energéticas del Norte Grande será el objetivo del encuentro.

De esta forma, el Gobierno nacional sigue adelante con el diálogo con las diferentes provincias en los cuales aborda distintas temáticas de las realidades regionales a fin de buscar soluciones técnicamente sustentables.