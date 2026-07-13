Caso Skanska: este lunes se conocerá el veredicto contra Julio De Vido y José López

La expectativa está puesta en los tribunales de Comodoro Py, donde este lunes 13 se conocerá el veredicto del Caso Skanska, una de las investigaciones judiciales más significativas relacionadas con presuntos hechos de corrupción durante el primer gobierno de Néstor Kirchner. El fallo será anunciado cerca del mediodía por el Tribunal Oral Federal N° 4, que dará a conocer la decisión sobre las responsabilidades atribuidas a los principales acusados en una causa que tuvo un extenso recorrido judicial.

El proceso tiene como principales imputados al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al ex secretario de Obras Públicas José López, quienes enfrentan acusaciones por su presunta participación en un esquema de direccionamiento de licitaciones y pago de sobornos vinculado a la constructora sueca Skanska. La resolución del tribunal pondrá fin a una etapa clave del expediente, al conocerse las condenas o absoluciones correspondientes.

Un fallo esperado en Comodoro Py

La audiencia está prevista para este lunes y será el Tribunal Oral Federal N° 4 el encargado de informar el contenido del veredicto. Según lo previsto, la decisión judicial será comunicada cerca del mediodía en los tribunales de Comodoro Py.

Los dos principales acusados seguirán la lectura de la sentencia de manera remota desde los lugares donde permanecen detenidos. Julio De Vido escuchará el fallo desde su lugar de arresto domiciliario en Zárate, mientras que José López lo hará desde la cárcel de Ezeiza.

La jornada también permitirá conocer los detalles de las imputaciones resueltas por el tribunal respecto de los distintos involucrados en la causa, que no solo alcanzó a ex funcionarios del kirchnerismo, sino también a directivos de la empresa Skanska.

El pedido de la Fiscalía

Durante el proceso judicial, la Fiscalía solicitó que los principales acusados recibieran penas que oscilan entre los 4 y los 5 años de prisión.

Además de las condenas de cumplimiento efectivo requeridas para Julio De Vido y José López, el Ministerio Público Fiscal pidió que ambos sean inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos y que se disponga el decomiso por importantes cifras, en el marco de las responsabilidades atribuidas en la investigación.

El veredicto que se conocerá este lunes determinará si el tribunal hace lugar a esos planteos o adopta una resolución diferente respecto de cada uno de los imputados.

La investigación sobre las obras de los gasoductos

El Caso Skanska fue señalado como el primer hecho de corrupción que se destapó durante el primer mandato kirchnerista. La investigación judicial se centró en el supuesto pago de sobornos y sobreprecios por parte de la constructora sueca con el objetivo de obtener la adjudicación de las obras de ampliación de dos gasoductos en el año 2004.

De acuerdo con la acusación, la empresa habría desarrollado un mecanismo destinado a direccionar las licitaciones y asegurar la obtención de los contratos mediante el pago de coimas a ex funcionarios públicos.

La causa avanzó sobre la presunta existencia de un esquema organizado que permitió concretar esas maniobras y que posteriormente habría sido ocultado mediante distintos mecanismos administrativos y contables.

El sistema de facturas falsas

Uno de los aspectos centrales de la investigación estuvo relacionado con la forma en que, según la acusación, se intentó encubrir el circuito de pagos ilegales.

La empresa fue acusada de ocultar el esquema mediante la utilización de un sistema de facturas falsificadas emitidas por más de 20 empresas fantasma. Esos comprobantes simulaban la prestación de servicios que, de acuerdo con la investigación, nunca fueron realizados.

Ese mecanismo habría permitido justificar documentalmente operaciones inexistentes, constituyendo uno de los elementos que integraron la reconstrucción de la presunta maniobra investigada por la Justicia.

La prueba que impulsó la causa

Entre los elementos incorporados al expediente, la investigación destacó una prueba considerada fundamental para el avance del caso. Se trató de una grabación realizada por la propia compañía, en la que un ejecutivo afirmaba que había recibido el pago de coimas a cambio de garantizar la adjudicación de las obras.

Esa evidencia fue señalada como el elemento que permitió destapar la maniobra investigada y pasó a integrar el conjunto de pruebas analizadas durante el proceso judicial que culminará con la lectura del veredicto.