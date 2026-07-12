Un funcionario de Lula calificó a Milei como "el presidente más rechazado de América Latina" por su respaldo a Bolsonaro

El anuncio del viaje del presidente Javier Milei a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro provocó una nueva escalada en la tensión diplomática entre ambos países. La respuesta llegó desde el entorno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, donde uno de sus principales funcionarios cuestionó duramente al mandatario argentino.

El secretario general de la Presidencia de Brasil, Guilherme Boulos, reaccionó a través de sus redes sociales con un mensaje en el que ironizó sobre la visita de Milei y lo calificó como "el presidente más rechazado de América Latina".

"¡Gran noticia! Javier Milei anunció que vendrá a Brasil para participar en la campaña de Flavio Bolsonaro", escribió el funcionario, quien además afirmó que el mandatario argentino "va a quitar votos" al candidato opositor y lanzó fuertes descalificaciones personales.

La polémica se originó luego de que se confirmara que Milei viajará el próximo 25 de julio a San Pablo para participar de un acto político junto a Flavio Bolsonaro, quien buscará representar a la oposición en las elecciones presidenciales de octubre. Posteriormente, el jefe de Estado argentino tiene previsto trasladarse a Brasilia para reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro.

La relación entre la Casa Rosada y el Palacio del Planalto atraviesa uno de sus momentos más tensos desde la llegada de Milei al poder. Mientras el Gobierno argentino fortalece sus vínculos con dirigentes opositores a Lula, las relaciones institucionales entre ambos países se mantienen en un plano estrictamente formal.

Gira regional

Tras su paso por Brasil, Milei continuará con una gira por la región. El 28 de julio viajará a Perú para asistir a la asunción presidencial de Keiko Fujimori y, posteriormente, participará de la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia.

Además, el mandatario argentino prevé mantener una reunión con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa para avanzar en una agenda bilateral centrada en temas de seguridad, comercio y cooperación internacional.

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