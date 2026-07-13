Milei reúne a los legisladores de La Libertad Avanza para impulsar la reforma del Banco Central

El presidente Javier Milei encabezará este lunes una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para explicar los principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas más importantes que el Gobierno pretende enviar al Congreso en los próximos días.

El encuentro está previsto para las 15 y tendrá como objetivo alinear al bloque oficialista antes del ingreso del proyecto al Parlamento. Aún resta definir si la iniciativa comenzará su tratamiento en Diputados o en el Senado.

La propuesta busca reforzar la independencia del Banco Central y establecer como único objetivo del organismo la preservación del valor de la moneda. Entre los principales cambios, el Gobierno plantea prohibir el financiamiento del Tesoro por parte del BCRA, modificar el régimen de utilidades y eliminar las letras intransferibles.

En los últimos días, Milei defendió públicamente la iniciativa y sostuvo que la nueva Carta Orgánica pondrá fin a "91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación".

Además, afirmó que quienes vulneren la autonomía del Banco Central para financiar al Estado deberían enfrentar sanciones penales.

Las prioridades legislativas del Gobierno

La reforma del Banco Central forma parte del paquete de proyectos que el oficialismo pretende impulsar durante el segundo semestre. Entre las prioridades también figuran la reforma política, los cambios en el régimen de Zona Fría, el proyecto de Inocencia Fiscal, la desregulación del mercado de seguros y una nueva ley para el mercado de capitales.

Días atrás, Milei mantuvo una reunión en la Quinta de Olivos con el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para avanzar en la redacción final del proyecto.

La reforma vigente

La última modificación de la Carta Orgánica del Banco Central fue aprobada en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Aquella reforma amplió las facultades del organismo para asistir financieramente al Tesoro Nacional, utilizar reservas internacionales y orientar el crédito hacia sectores productivos.

Con la nueva iniciativa, el Gobierno de Milei busca revertir ese esquema y limitar de manera expresa la posibilidad de que el Banco Central financie al Estado.

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