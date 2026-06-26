Catamarca afianza lazos bilaterales con Panamá en logística, minería y cultura

En el marco de una agenda institucional orientada a consolidar la proyección internacional de Catamarca, el vicegobernador Rubén Dusso y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, acompañaron al embajador de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa Esquivel, en una serie de actividades destinadas a profundizar los vínculos entre ambas jurisdicciones.

La visita contempló un itinerario que combinó encuentros de carácter estratégico con recorridos por espacios representativos del patrimonio provincial. La comitiva visitó el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), la Catedral Basílica de Catamarca y el Museo de la Virgen del Valle, en una agenda que permitió mostrar tanto el potencial productivo como la riqueza cultural e histórica de la provincia.

El encuentro se desarrolló con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y generar nuevas oportunidades de cooperación en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de Catamarca.

El cobre como eje de una agenda común

Uno de los principales temas abordados durante la reunión estuvo vinculado al desarrollo industrial y minero, particularmente en torno al cobre, recurso que constituye un punto de coincidencia entre Catamarca y Panamá. Durante el encuentro, el vicegobernador Rubén Dusso destacó que ambas regiones comparten la condición de ser productoras de cobre, circunstancia que abre la posibilidad de intercambiar experiencias y avanzar en proyectos que permitan potenciar ese sector.

Además, señaló que Catamarca busca una salida al océano Pacífico, mientras que Panamá ya dispone de esa conexión, aspecto que convierte al país centroamericano en un socio con experiencia para analizar alternativas vinculadas a la logística y la integración comercial.

En ese contexto, Dusso remarcó la importancia de mantener un diálogo permanente sobre esos puntos en común y de capitalizar las experiencias internacionales para contribuir al crecimiento de la provincia.

Según expresó la autoridad provincial, el intercambio de conocimientos y experiencias puede transformarse en una herramienta para generar más desarrollo y mejores oportunidades de trabajo para los catamarqueños, aprovechando las potencialidades que ofrece la actividad minera.

Panamá ofreció su infraestructura logística

Durante la visita, el embajador Juan Luis Correa Esquivel manifestó el interés de Panamá en fortalecer los vínculos con Catamarca y destacó el papel que la minería puede desempeñar en el futuro de la Argentina.

El diplomático trazó un paralelismo entre la realidad minera de ambos territorios y sostuvo la necesidad de avanzar en el desarrollo de esa actividad de manera responsable y con especial atención al cuidado del medio ambiente.

Como parte de esa visión de cooperación, puso a disposición de Catamarca el centro multimodal logístico panameño, una infraestructura que reúne distintos sistemas de transporte y conectividad internacional. Entre los recursos mencionados por el embajador se encuentran:

El Canal de Panamá.

El ferrocarril interoceánico.

Puertos con conexión global.

Según explicó, esa red logística constituye una herramienta estratégica para facilitar que las exportaciones de Catamarca encuentren un camino más ágil hacia sus mercados de destino.

La propuesta fue presentada como una posibilidad de fortalecer la inserción internacional de la producción provincial mediante una infraestructura ya consolidada para el comercio internacional.

Cultura, patrimonio y artesanías como parte del vínculo bilateral

Además de los aspectos económicos y productivos, la agenda incluyó un importante componente cultural.

Durante su recorrido por la provincia, el embajador expresó su reconocimiento hacia el patrimonio histórico y religioso de Catamarca y destacó especialmente la calidez recibida por parte de los catamarqueños.

En ese marco, manifestó su admiración por la producción artesanal local, con particular énfasis en los tejidos elaborados con fibra de vicuña, a los que calificó como piezas únicas de calidad inigualable. Las expresiones del diplomático pusieron de relieve el potencial que posee la provincia no sólo en materia minera y productiva, sino también en el desarrollo de bienes culturales y artesanales que forman parte de su identidad.

La visita permitió mostrar algunos de los principales atractivos patrimoniales de Catamarca y fortalecer el intercambio cultural como complemento de las conversaciones mantenidas sobre desarrollo económico y cooperación internacional.

Confirmó su regreso para la Fiesta del Poncho

Como cierre de la visita oficial, Juan Luis Correa Esquivel confirmó que volverá a Catamarca durante el mes de julio para participar de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El anuncio representa un nuevo paso en el fortalecimiento de los vínculos institucionales entre la provincia y Panamá, al tiempo que pone de manifiesto el interés del diplomático por continuar conociendo y promoviendo uno de los eventos culturales más representativos de Catamarca.

La agenda desarrollada durante la visita dejó planteadas líneas de trabajo vinculadas con la minería, la logística internacional, el comercio exterior y la cooperación cultural. El intercambio entre las autoridades provinciales y el representante panameño permitió identificar intereses comunes, especialmente en torno al cobre y a las posibilidades de aprovechar la infraestructura logística de Panamá para facilitar las exportaciones provinciales. Al mismo tiempo, el reconocimiento al patrimonio histórico, religioso y artesanal de Catamarca reforzó la dimensión cultural de un vínculo bilateral que busca consolidarse a través de futuras acciones de cooperación y de la participación del embajador en la próxima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.