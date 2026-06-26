Milei respaldó a Adorni, pero "si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada"

El presidente Javier Milei se refirió este jueves a la situación judicial que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que su continuidad en el Gobierno estará condicionada a la decisión que adopte la Justicia en la investigación en curso. Aunque reiteró su respaldo político y personal al funcionario, dejó en claro que, si fuera considerado culpable, tomará la decisión de apartarlo del cargo.

"Si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada", expresó el mandatario al ser consultado sobre la situación de Adorni durante una entrevista concedida al medio El Observador España, en el marco de su visita oficial a ese país. Las declaraciones fueron realizadas mientras Milei desarrolla actividades en España, donde mantuvo una reunión con el titular del partido VOX, Santiago Abascal.

Durante la entrevista, el Presidente sostuvo que mantiene plena confianza en el jefe de Gabinete y manifestó su convicción de que la investigación judicial no derivará en una condena. "Manuel es inocente. Con lo cual, yo soy super optimista de que no va a tener ningún tipo de problema (...) a mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias", afirmó.

Consultado acerca de las explicaciones brindadas por Adorni sobre el origen de su patrimonio, Milei sostuvo que le resultan convincentes y reiteró que será la Justicia la que determine si existió alguna irregularidad.

"[Si están mal] Lo va a determinar la Justicia, yo no tengo ningún problema. Yo ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho", señaló.

Luego reforzó esa postura con una definición personal. "Creo en su honestidad", enfatizó.

La posibilidad de apartarlo del cargo

Si bien el mandatario manifestó su respaldo al funcionario, durante la entrevista planteó por primera vez la posibilidad de desplazarlo del Gobierno. No obstante, aclaró que esa eventual decisión dependerá exclusivamente del resultado de la investigación judicial que actualmente analiza el patrimonio del jefe de Gabinete.

En ese contexto, Milei remarcó que será la Justicia la encargada de establecer si existió alguna conducta irregular y sostuvo que actuará en consecuencia si así lo determina el proceso.

El Presidente también cuestionó el tratamiento que, a su entender, recibió Adorni a partir de las denuncias vinculadas con su patrimonio. "Yo creo que lo que le han hecho excede el límite de todo lo tolerable. Y la realidad, me parece que han violentado límites de lo humano. Esa es la sensación que yo tengo. Pero bueno, yo esto lo he soportado en la campaña del 2023", expresó.

Posteriormente apeló a la ironía para referirse a la situación. "El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública", afirmó.

A continuación vinculó ese planteo con otras cuestiones económicas. "Digo, hay 400.000 millones de dólares en los colchones de Argentina. O acaso, ¿por qué sacamos la ley de inocencia fiscal? O acaso, ¿el Estado no te estafó desde que se creó el Banco Central?", manifestó.

Las explicaciones brindadas por Manuel Adorni

Las declaraciones presidenciales se producen después de que, el pasado 10 de junio, Manuel Adorni brindara una entrevista con José Del Rio en el programa Mesa Chica, donde explicó el origen de los bienes que motivaron la investigación. En esa oportunidad, el jefe de Gabinete reconoció que, junto con su esposa, Bettina Angeletti, mantuvo durante años ahorros que no habían sido declarados y sostuvo que esos fondos fueron obtenidos antes de incorporarse a la función pública.

Según explicó, comenzó a invertir en criptomonedas en 2013. También indicó que entre 2014 y 2018 la pareja obtuvo ganancias cercanas a 300.000 dólares.

Además, señaló que llegó a almacenar al menos 500.000 dólares en un dispositivo externo. Como consecuencia de esa situación, informó que decidió rectificar sus declaraciones juradas correspondientes a 2023 y 2024, incorporando activos que anteriormente no había consignado.

Adorni sostuvo que esa omisión respondió a "un error" y aseguró que abonará "todos los impuestos" que correspondan.

El respaldo previo del Presidente

Tras aquella entrevista, Milei ya había manifestado públicamente su apoyo al jefe de Gabinete. Lo hizo al compartir en sus redes sociales una publicación del militante oficialista Santiago Oría.

Según ese mensaje, Adorni "no robó" y el periodismo estaba mintiendo "alevosamente". La publicación también sostenía que la Justicia pondría "punto final al asunto" y demostraría la inocencia del funcionario.

Ahora, durante la entrevista concedida en España, el Presidente volvió a expresar su respaldo, aunque incorporó una definición que no había formulado hasta el momento: la posibilidad de remover al funcionario si la Justicia concluye que existe responsabilidad en los hechos investigados.

La investigación judicial continúa avanzando

Mientras se desarrollaban las declaraciones presidenciales, la causa judicial también registró novedades. Este jueves, según fue informado, el fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni.

Entre las decisiones adoptadas, impartió nuevas instrucciones a los contadores de la Procuración que colaboran con la fiscalía en el análisis de la evolución patrimonial del funcionario.

El objetivo de esas tareas consiste en examinar posibles inconsistencias en las declaraciones patrimoniales presentadas por Adorni. De acuerdo con la información difundida, el fiscal no estableció una fecha límite para la entrega del nuevo informe solicitado.

Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que la intención es contar con toda la información antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para el 20 de julio.