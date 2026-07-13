Catamarca anuncia un fondo de financiamiento de $1.000 millones para potenciar a las MiPyMEs

En la antesala de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Poncho, la celebración artesanal y cultural más importante del calendario catamarqueño y una de las más convocantes del país, el Gobierno de Catamarca y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) llevaron adelante una agenda de trabajo que integró dos ejes estratégicos para el desarrollo provincial: la promoción de las industrias culturales y el fortalecimiento del entramado productivo.

La actividad fue encabezada por el gobernador Raúl Jalil y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, quienes compartieron una jornada de trabajo orientada a consolidar políticas que articulan la identidad cultural con herramientas concretas para el crecimiento económico.

El punto central de la agenda fue la firma de un convenio tripartito de asistencia financiera, suscripto junto a la presidenta del Fondo de Garantías Catamarca S.A.P.E.M. (FOGACAT), Alejandra Nazareno, mediante el cual el Consejo Federal de Inversiones realizará un aporte de 500 millones de pesos al fondo de riesgo del organismo de garantías.

Un fondo fortalecido para ampliar el acceso al crédito

El convenio firmado representa un nuevo paso en el fortalecimiento del sistema de garantías destinado a las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

El aporte de 500 millones de pesos realizado por el CFI se incorpora a los 500 millones de pesos que el Gobierno de Catamarca había transferido al FOGACAT el pasado 22 de junio, conformando una capitalización conjunta de 1.000 millones de pesos.

Este fortalecimiento del capital de riesgo permitirá potenciar las herramientas de financiamiento ya existentes y ampliar significativamente la capacidad operativa del fondo de garantías.

Entre los principales efectos previstos del acuerdo se destacan:

Ampliación del monto global de garantías disponibles.

Incremento del monto de las garantías individuales.

Mayor capacidad para acompañar a un número creciente de MiPyMEs catamarqueñas.

De esta manera, el fortalecimiento financiero del fondo busca generar mejores condiciones para que un mayor universo de empresas pueda acceder a mecanismos de respaldo que faciliten su vinculación con el sistema financiero.

Más herramientas para impulsar inversiones estratégicas

Uno de los objetivos centrales de esta capitalización es mejorar las condiciones de acceso al financiamiento para las empresas de Catamarca, permitiendo que puedan concretar proyectos de inversión en áreas consideradas estratégicas para su crecimiento y competitividad.

Gracias al fortalecimiento del sistema de garantías, las MiPyMEs provinciales podrán acceder con mejores condiciones a recursos destinados a inversiones vinculadas con:

Innovación.

Tecnología.

Eficiencia.

Transformación digital de procesos y modelos de negocios.

Cuidado del ambiente.

Certificaciones de calidad.

Financiación de exportaciones.

La ampliación de estas herramientas financieras apunta a consolidar un escenario en el que las empresas cuenten con mayores posibilidades de desarrollar proyectos de inversión que contribuyan tanto a su crecimiento como al fortalecimiento del aparato productivo provincial.

Una política sostenida de articulación institucional

El nuevo convenio no constituye una acción aislada, sino que da continuidad a una política de articulación institucional que el Gobierno de Catamarca, el Consejo Federal de Inversiones y el FOGACAT vienen desarrollando de manera sostenida.

Las tres instituciones ya habían suscripto convenios tripartitos de asistencia financiera en mayo de 2024 y posteriormente en septiembre de 2025.

Según se informó, ambos acuerdos fueron ejecutados en tiempo y forma, consolidando un esquema de cooperación que permitió avanzar en el fortalecimiento del sistema de garantías para las empresas provinciales.

Esta continuidad institucional refleja una estrategia compartida orientada a sostener instrumentos financieros que faciliten el acceso al crédito y acompañen el desarrollo de las actividades productivas.

El rol estratégico del sistema de garantías

Dentro del esquema financiero destinado al sector productivo, los fondos de garantía cumplen una función considerada preponderante para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Estos instrumentos permiten facilitar el acceso al crédito de las MiPyMEs, actuando de manera complementaria con las entidades de financiamiento y fortaleciendo las posibilidades de que las empresas puedan acceder a recursos para desarrollar inversiones.

Su importancia adquiere además un carácter estratégico para el funcionamiento del sistema financiero y para el fortalecimiento del aparato productivo provincial, al ampliar las oportunidades de financiamiento para emprendimientos y empresas que buscan consolidar procesos de crecimiento y modernización.

Una estrategia que integra identidad, producción y financiamiento

La agenda desarrollada en la antesala de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Poncho puso de manifiesto una estrategia que articula la valorización de la cultura con instrumentos concretos destinados al fortalecimiento económico de la provincia.

La combinación entre el impulso a las industrias culturales y la consolidación de herramientas de asistencia financiera refleja un enfoque que busca integrar diferentes dimensiones del desarrollo provincial.

Con la firma de este nuevo convenio, el Consejo Federal de Inversiones, el Gobierno de Catamarca y el FOGACAT reafirman su compromiso con una estrategia de crecimiento que incorpora como pilares fundamentales la identidad cultural, la producción y el acceso al crédito, consolidando un esquema de trabajo conjunto orientado al desarrollo sostenible de la provincia y al fortalecimiento de las oportunidades para las MiPyMEs catamarqueñas.