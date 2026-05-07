Catamarca: firmaron el contrato para construir el puente de El Pantanillo

La provincia de Catamarca dio un paso decisivo hacia la concreción de una de las obras de infraestructura vial más esperadas por los vecinos del Valle Central. En las instalaciones de la Dirección Provincial de Vialidad, el gobernador Raúl Jalil encabezó la firma del contrato de obra pública con la empresa Hormicat para iniciar la construcción del puente de El Pantanillo y las obras complementarias sobre el Río del Valle.

La firma del acuerdo marca el inicio formal de un proyecto largamente reclamado por las comunidades de la zona y que apunta a modificar de manera significativa la conectividad entre Valle Viejo y la Capital provincial. Del acto también participó el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, quien destacó la importancia estratégica de la infraestructura para el desarrollo vial, económico y productivo de Catamarca.

La obra proyectada contempla la construcción de un puente de gran magnitud, diseñado para mejorar la circulación vehicular en uno de los sectores con mayor tránsito del Valle Central y fortalecer la conexión entre distintos corredores viales fundamentales para la provincia.

Puente de El Pantanillo

Una infraestructura estratégica para el Valle Central

El proyecto prevé la ejecución de una estructura de 240 metros de largo y 14 metros de ancho, dimensiones que reflejan la envergadura de una obra considerada estratégica para la movilidad urbana y regional.

El nuevo puente estará emplazado sobre el Río del Valle y tendrá como objetivo central transformar la conectividad vial entre Valle Viejo y la ciudad Capital, especialmente en la zona sur del Valle Central. Según se informó, la infraestructura permitirá agilizar el acceso a la Capital provincial a través de dos corredores considerados clave para la circulación regional:

La Ruta Nacional 33 .

. La Ruta Nacional 38.

La mejora de estos accesos busca optimizar el tránsito diario y ofrecer una alternativa más eficiente para la circulación de vehículos particulares, transporte comercial y camiones vinculados a la actividad productiva e industrial.

Desde el Gobierno provincial consideran que la obra tendrá un impacto directo sobre la dinámica vial de uno de los sectores más transitados de la provincia, generando mejores condiciones de conectividad y reduciendo las dificultades históricas de circulación en la zona.

Un impulso para la actividad productiva e industrial

Uno de los aspectos centrales destacados durante la firma del contrato fue el impacto que tendrá la obra sobre el sector productivo e industrial de El Pantanillo.

El nuevo puente permitirá optimizar el ingreso y egreso de camiones y transporte comercial, facilitando el movimiento vinculado a las actividades económicas desarrolladas en el área industrial. Además, la infraestructura contribuirá a mejorar el acceso al Aeropuerto Coronel Felipe Varela, fortaleciendo la conectividad de un punto estratégico para el transporte y la logística provincial.

El proyecto también busca responder a demandas históricas de los vecinos de localidades cercanas que desde hace años reclamaban una solución vial estructural para mejorar la circulación y las condiciones de acceso.

Entre las comunidades que se verán beneficiadas de manera directa se encuentran:

Las Tejas .

. Bajo Hondo.

Según se indicó, estas localidades mantenían desde hace tiempo la necesidad de contar con una infraestructura que resolviera las dificultades de tránsito y conectividad existentes en la zona.

Empleo y movimiento económico

La construcción del puente de El Pantanillo también fue presentada como una obra con fuerte impacto en materia laboral y económica. De acuerdo con lo previsto, el emprendimiento tendrá un plazo de ejecución de 12 meses, período durante el cual se generará empleo local tanto de manera directa como indirecta.

La ejecución de la obra demandará mano de obra vinculada a distintas etapas de construcción y servicios asociados, lo que permitirá movilizar recursos y generar actividad económica en la provincia.

En ese contexto, las autoridades remarcaron que el proyecto no sólo representa una mejora en infraestructura vial, sino también una herramienta para impulsar la economía local y fortalecer el desarrollo regional.

"Una apuesta firme por el futuro de Catamarca"

Durante el acto de firma, el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, destacó la trascendencia de la obra y el impacto que tendrá sobre el desarrollo provincial.

"Esta obra es una apuesta firme por el futuro de Catamarca, una inversión que se traduce en progreso, trabajo y una mejor calidad de vida para todos nuestros ciudadanos", expresó el funcionario. Las declaraciones pusieron el foco en el carácter estratégico de la infraestructura y en la expectativa de que la construcción del puente genere beneficios tanto en términos de circulación vial como de desarrollo económico y social.

La concreción del contrato con la empresa Hormicat representa así el inicio formal de una obra largamente esperada en el Valle Central, cuyo objetivo es mejorar la conectividad entre Valle Viejo y la Capital, optimizar los accesos a corredores estratégicos y fortalecer la actividad productiva e industrial de una de las zonas más importantes de Catamarca.