Milei anunció un proyecto de "súper RIGI" mientras busca contener la crisis de Adorni

En un escenario político atravesado por la controversia en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei anunció este jueves que enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley destinado a incentivar grandes inversiones y promover el desarrollo de nuevos sectores económicos en el país.

El mandatario realizó el anuncio a través de su cuenta de X mientras regresaba a la Argentina luego de participar en la 29º Conferencia Global del Instituto Milken, desarrollada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

ANUNCIO EN PUERTA

Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que... — Javier Milei (@JMilei) May 7, 2026

La iniciativa presentada por Milei apunta a la creación de un "súper RIGI", esquema que, según adelantó el propio Presidente, ofrecerá mayores ventajas que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones original y estará orientado a actividades productivas inéditas en la estructura económica argentina.

El anuncio presidencial se produjo en paralelo a la creciente tensión política generada por la causa judicial que involucra a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, situación que llevó al propio Milei a ponerse al frente de la defensa política de su jefe de Gabinete.

El anuncio del "súper RIGI"

La confirmación del nuevo proyecto legislativo fue realizada por Milei mediante una publicación en redes sociales durante el vuelo de regreso al país. "Anuncio en puerta. Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una mega bomba desde el avión presidencial", escribió el mandatario.

En el mismo mensaje, detalló que el Gobierno enviará al Congreso una ley vinculada a un "súper RIGI", que tendrá beneficios superiores al esquema vigente y buscará impulsar sectores económicos completamente nuevos para la Argentina.

"Estaremos mandando al Congreso una ley sobre súper RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina", sostuvo. Según indicó el Presidente, el objetivo del proyecto será facilitar la creación de nuevas empresas vinculadas a esos sectores emergentes y ampliar las oportunidades de generación de empleo.

"De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos", afirmó Milei.

El regreso al país en medio de la crisis política

El regreso del Presidente a la Argentina se produce en un contexto político marcado por la situación judicial de Manuel Adorni y las repercusiones internas dentro del oficialismo.

Milei aterrizará cerca de las 13.30 tras su paso por Los Ángeles, donde participó de la 29º Conferencia Global del Instituto Milken. De acuerdo con la información difundida, el mandatario buscará ponerse al frente de la defensa política de su jefe de Gabinete y reducir la tensión generada tras las declaraciones públicas de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

La senadora reclamó públicamente que Adorni presente con rapidez la documentación vinculada a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, situación que incrementó la presión sobre el funcionario.

El reclamo de Patricia y la respuesta

Las declaraciones de Patricia Bullrich tuvieron fuerte impacto dentro del oficialismo debido a que exigió públicamente una pronta resolución del caso. En declaraciones brindadas a A24, la legisladora sostuvo que Adorni debe aportar "con celeridad" las pruebas necesarias dentro de la investigación judicial.

"Tiene que ser inmediato, porque necesitamos discutir otras cosas y no esto, que él dice que lo tiene solucionado. La prueba cuanto antes, mejor. Estamos empantanados", afirmó Bullrich. Las expresiones de la senadora se produjeron mientras continúan las repercusiones políticas derivadas de la investigación judicial abierta contra el jefe de Gabinete.

Luego de los dichos de Bullrich, el presidente Milei buscó transmitir tranquilidad respecto de la situación de Adorni y adelantó que el funcionario presentará anticipadamente la documentación requerida.

"Manuel Adorni va a presentar los papeles antes del 31 de julio, los tiene así que no hay problema, pero hay una cuestión de los tiempos de la Justicia", aseguró el mandatario. Además, el Presidente interpretó las declaraciones de Bullrich como una anticipación pública de una decisión que, según afirmó, ya estaba prevista dentro del Gobierno.

"Lo que hizo Patricia es 'espoilear' lo que efectivamente iba a suceder", expresó Milei.