Volvió a hablar Francos: "El tema de Adorni tenía que haberse terminado mucho antes"

En medio de la controversia política generada en torno a Manuel Adorni y las denuncias vinculadas a presuntas inconsistencias patrimoniales, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió públicamente al tema y sostuvo que la situación debería haberse resuelto hace tiempo para evitar un mayor desgaste institucional y político para el Gobierno nacional.

Durante su participación en el programa "Infobae a las Nueve", el ex funcionario libertario expresó su preocupación por la prolongación del conflicto y consideró que la permanencia del tema en el centro de la discusión pública termina afectando la gestión encabezada por el presidente Javier Milei.

"Yo creo que este tema tenía que haberse terminado mucho antes", afirmó Francos al analizar la situación que involucra al actual vocero presidencial y funcionario nacional.

El reclamo por la declaración jurada

En sus declaraciones, Francos coincidió con la postura expresada por la senadora Patricia Bullrich respecto de la necesidad de que Manuel Adorni presente finalmente su declaración jurada patrimonial. El ex jefe de Gabinete remarcó que el cumplimiento de este requisito constituye una obligación institucional básica para cualquier funcionario público y sostuvo que la demora en concretarlo genera dudas y suspicacias que impactan negativamente sobre el Gobierno.

"Cuando un funcionario ingresa al gobierno, presenta su declaración jurada; cuando sale del gobierno presenta una declaración jurada y en el medio la tiene que presentar anualmente", explicó.

En ese marco, insistió en que el tema no debería seguir prolongándose y consideró que la resolución definitiva permitiría despejar cuestionamientos públicos. Francos también recordó que el propio presidente Javier Milei manifestó su acuerdo con el pedido realizado por Patricia Bullrich y sostuvo que corresponde además que la justicia avance en el esclarecimiento de los hechos.

"Hay otros temas en Argentina para conversar"

Uno de los principales planteos formulados por el ex funcionario estuvo relacionado con la centralidad que adquirió la controversia en la agenda política y mediática durante las últimas semanas.

"Me parece que llevamos dos meses y pico hablando de Adorni y hay otros temas en Argentina para conversar", sostuvo durante la entrevista. Según manifestó, la persistencia de la polémica desplaza otros asuntos que considera prioritarios para la gestión nacional y termina condicionando el debate público.

En esa línea, lamentó que cualquier intento de instalar otros temas en la discusión política termine regresando nuevamente a la situación de Adorni. "Pasa que cualquier cosa que vos quieras plantear, volvés otra vez al mismo tema", expresó.

Francos consideró que la falta de una respuesta contundente alimenta la continuidad del conflicto y genera consecuencias negativas para el oficialismo. "A mí lo que me molesta es que estemos dándole vuelta a este tema durante tanto tiempo, siendo el centro de la conversación pública sin que haya una respuesta contundente", afirmó.

El impacto en la relación con los votantes

El ex jefe de Gabinete advirtió además sobre el efecto político que la controversia puede producir en el vínculo entre el Gobierno y la sociedad. "Todo esto empioja mucho la relación del gobierno con la ciudadanía y los temas que están pendientes para llevar adelante. Yo creo que sería bueno que se aclare, que se presente la declaración", manifestó.

Desde su perspectiva, la permanencia de la polémica termina diluyendo otros aspectos de la gestión vinculados a inversiones, energía y reformas estructurales que el oficialismo busca impulsar. En relación con la prórroga otorgada por la Oficina Anticorrupción hasta el 31 de julio para la presentación de la declaración jurada, Francos consideró que este tipo de cuestiones no deberían derivar en debates prolongados.

También señaló que, en caso de haberse realizado compras recientes de propiedades, esos bienes deben incorporarse al documento patrimonial correspondiente, remarcando que se trata de un procedimiento claro y establecido.

Sobresueldos y funcionamiento interno del Gobierno

Durante la entrevista, Francos también fue consultado sobre versiones vinculadas a presuntos sobresueldos o pagos no declarados a funcionarios del Gobierno nacional. Al respecto, respondió de manera categórica: "Hasta donde yo sé, no hay sobresueldos en el gobierno. Yo jamás cobré un sobresueldo siendo jefe de Gabinete".

Además, precisó que durante su gestión percibía un salario mensual de tres millones de pesos y aseguró no tener conocimiento sobre pagos irregulares ni sobre la existencia de fondos ocultos destinados a ese tipo de desembolsos. En cuanto al funcionamiento político interno del oficialismo, el ex funcionario reconoció la existencia de tensiones habituales dentro de cualquier estructura gubernamental, aunque advirtió que su profundización puede afectar el desempeño del gabinete.

La definición sobre Javier Milei

Francos también se refirió al estilo de conducción del presidente Javier Milei, a quien describió como una persona "muy honesta" y de características poco convencionales.

"El Presidente es un tipo muy honesto, ¿no? O sea, él no se guarda nada, muestra lo que es y muestra lo que piensa y lo que cree. Poco convencional, sí, totalmente", expresó. Asimismo, aseguró que durante su paso por el Gobierno siempre tuvo la posibilidad de expresar sus opiniones personales, aun cuando algunas de ellas no coincidieran plenamente con las posiciones del mandatario nacional.

Pese a las consultas sobre la continuidad de Manuel Adorni dentro del Gobierno, Francos evitó pronunciarse sobre ese punto y aclaró que se trata de una decisión que corresponde exclusivamente al presidente Javier Milei.

Finalmente, el ex jefe de Gabinete sostuvo que el futuro de la administración nacional estará determinado por los resultados concretos de gestión y afirmó que la percepción social sobre el Gobierno dependerá fundamentalmente de los logros alcanzados.