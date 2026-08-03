Catamarca implementará un sistema provincial de prevención de la tortura

La provincia de Catamarca dio un paso institucional hacia la implementación de un sistema destinado a prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y la Defensoría del Pueblo de Catamarca suscribieron un acuerdo de cooperación interinstitucional que permitirá iniciar el proceso de creación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, una herramienta impulsada por estándares internacionales de derechos humanos y prevista en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT).

La firma del convenio marcó el inicio de una etapa de trabajo conjunto entre ambos organismos para coordinar acciones orientadas a la futura puesta en funcionamiento del mecanismo provincial, cuyo objetivo será desarrollar herramientas preventivas en todos los lugares de privación de libertad de la provincia.

El acto contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil y del vicegobernador Rubén Dusso, quienes acompañaron la formalización del convenio. El documento fue suscripto por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el defensor del Pueblo, Dalmacio Mera; y el secretario de Seguridad, Gastón Venturini Quiroga.

Cooperación preparatorio y transitorio

El convenio establece un marco de cooperación institucional de carácter preparatorio y transitorio, destinado a coordinar acciones entre los organismos involucrados mientras se avanza hacia la creación definitiva del mecanismo local.

De acuerdo con lo establecido en el documento, el propósito es desarrollar políticas orientadas a prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todos los lugares de privación de libertad existentes en la provincia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por la República Argentina en materia de derechos humanos.

Esta etapa preparatoria busca generar las condiciones institucionales, técnicas y normativas necesarias para que el futuro organismo pueda funcionar dentro del marco previsto por los estándares internacionales.

Los principales ejes del convenio

El acuerdo firmado contempla una serie de acciones concretas que deberán desarrollarse de manera coordinada entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y la Defensoría del Pueblo. Entre los principales puntos previstos se encuentran:

Elaboración de un Plan Provincial de Adecuación a las recomendaciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

a las recomendaciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Intercambio de información entre los organismos participantes.

entre los organismos participantes. Elaboración de protocolos de actuación .

. Capacitación del personal involucrado en la implementación del sistema.

involucrado en la implementación del sistema. Generación de herramientas técnicas que permitan facilitar la futura puesta en marcha del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

Estas acciones constituyen la base del trabajo conjunto que ambas instituciones desarrollarán durante la etapa inicial del proceso.

Cuándo comenzó a gestarse la iniciativa

Durante la firma del convenio, el defensor del Pueblo, Dalmacio Mera, explicó que la iniciativa comenzó a tomar forma hacia fines del año pasado como respuesta a una necesidad institucional que mantiene la provincia.

En ese sentido, señaló que el trabajo conjunto con el Ministerio de Gobierno tiene como finalidad avanzar en la creación de un mecanismo provincial destinado a prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

"Desde fines del año pasado venimos trabajando junto al Ministerio de Gobierno para dar respuesta a una deuda que tiene la provincia de Catamarca, vinculada a la creación de un mecanismo local que permita prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", afirmó Mera durante el acto.

El defensor del Pueblo indicó que la firma del acuerdo representa el punto de partida para desarrollar las acciones preventivas previstas y comenzar el proceso de construcción institucional del futuro organismo.

Proyecto de ley

Además de las acciones de cooperación previstas en el convenio, Dalmacio Mera adelantó que ya se iniciaron contactos con legisladores para avanzar en la elaboración y tratamiento del proyecto de ley que brindará sustento jurídico al futuro Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

Según explicó, la intención es que la iniciativa sea debatida en la Legislatura provincial, con el propósito de dotar al organismo de un marco legal que garantice su funcionamiento.

Mera también remarcó que uno de los objetivos centrales es adecuar la normativa provincial a los estándares internacionales establecidos por Naciones Unidas y por el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, en línea con los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos.