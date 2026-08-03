Milei volvió a cargar contra Villarruel: "Es una opositora, replica argumentos kirchneristas"

El presidente Javier Milei volvió a expresar públicamente sus diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel, profundizando el enfrentamiento entre ambos con una serie de declaraciones en las que la definió como una "opositora del gobierno" y cuestionó sus recientes manifestaciones públicas.

En diálogo con radio Mitre, el mandatario sostuvo que la titular del Senado ya no representa una posición alineada con la administración nacional y aseguró que sus expresiones generan consecuencias políticas. "Es intrascendente, es una opositora del gobierno", afirmó Milei al referirse a Villarruel, en un nuevo capítulo de la creciente tensión interna que atraviesa la cúpula del Poder Ejecutivo.

El Presidente también sostuvo que las declaraciones realizadas por la vicepresidenta reproducen argumentos vinculados al kirchnerismo.

"Con las declaraciones que hace parece replicar argumentos kirchneristas, eso (las expresiones de la Vice) generaron tensión en Londres, hubo comunicación con ese país", manifestó durante la entrevista.

La respuesta a las críticas por haber sido tratado de "loco"

Durante sus declaraciones, Milei también respondió a los cuestionamientos formulados por Villarruel, quien lo había tratado de "loco". Lejos de rechazar esa calificación, el mandatario sostuvo que ese tipo de críticas forman parte de los procesos de transformación.

"Me encanta. Antes de cambiar la realidad, tildaron de loco, los enamorados del statu quo tratan de loco al que quiere cambiar las cosas", expresó.

Con esa respuesta, el Presidente volvió a defender su postura frente a las críticas provenientes de la vicepresidenta, en el marco de un intercambio que se intensificó durante las últimas semanas.

Los cuestionamientos por sus vínculos y encuentros

Además de responder a las declaraciones de Villarruel, Milei cuestionó distintas actividades públicas protagonizadas por la vicepresidenta.

Entre ellas mencionó su presencia junto a los gobernadores Gildo Insfrán, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja. También hizo referencia al encuentro que Villarruel mantuvo con la expresidenta Isabel Perón en su residencia de Madrid.

Sobre esos hechos, el mandatario expresó: "Probablemente tenga algunas definiciones bastante raras, cosas casta como Insfrán, Quintela... o, digamos, abrazarse a Isabel Perón, que es la economía del Rodrigazo, es decir, que multiplicó por seis la inflación, que multiplicó por seis los pobres y que, políticamente, era el modelo de la Triple A. Que me digan loco por querer cambiar la Argentina, una Argentina decadente, lo tomo como un halago".

Las publicaciones de Villarruel

La escalada de tensión entre ambos dirigentes se produjo luego de una serie de publicaciones realizadas por Victoria Villarruel durante el desarrollo del Mundial 2026.

A mediados de julio, tras la victoria de la Selección argentina por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del certamen, la vicepresidenta volvió a vincular el encuentro deportivo con la Guerra de Malvinas. A través de sus redes sociales celebró la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni a la final y agradeció a los autores de los goles.

"¡Argentina finalista del mundo! Gracias, Enzo; gracias, Lautaro; gracias, Selección argentina por darnos una alegría más. ¡No era un partido más!", escribió. El mensaje estuvo acompañado por un video que mostraba imágenes de soldados argentinos durante el conflicto bélico de 1982.

En la grabación podían observarse militares argentinos marchando y realizando gestos desafiantes frente a la cámara, una elección que reforzó el vínculo simbólico que Villarruel estableció entre el encuentro deportivo frente a Inglaterra y el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

Las repercusiones de un mensaje previo

La publicación posterior al partido llegó un día después de otro mensaje difundido por la vicepresidenta que también generó repercusiones tanto en el plano político como en el diplomático. En la previa del encuentro frente a Inglaterra, Villarruel había calificado a los británicos como "piratas usurpadores" e "invasores", al tiempo que sostuvo que el partido trascendía el aspecto deportivo.

Esas expresiones fueron posteriormente mencionadas por el presidente Milei al señalar que las declaraciones de la vicepresidenta habían generado tensión en Londres y que existió comunicación con ese país.

La preocupación expresada por la vicepresidenta

La escalada de declaraciones continuó durante la semana pasada, cuando la titular del Senado manifestó públicamente una "genuina preocupación" por el comportamiento del Presidente.

Lo hizo mediante una serie de publicaciones realizadas en la red social X, donde cuestionó las expresiones del mandatario. "Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", escribió Villarruel.

Las declaraciones de ambos dirigentes profundizaron las diferencias públicas dentro del Gobierno nacional. Mientras el presidente Javier Milei sostuvo que la vicepresidenta Victoria Villarruel actúa como una "opositora del gobierno" y afirmó que sus manifestaciones "parecen replicar argumentos kirchneristas", la titular del Senado reiteró su preocupación por el comportamiento del mandatario. El intercambio de cuestionamientos, sumado a las diferencias surgidas a partir de las publicaciones sobre el partido entre Argentina e Inglaterra y las referencias a la Guerra de Malvinas, volvió a colocar en primer plano la tensión existente entre las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.