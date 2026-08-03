El Gobierno otorgó un bono extraordinario para las Fuerzas Armadas y federales

El Gobierno nacional dispuso el otorgamiento de una suma fija de 50.000 pesos destinada al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, así como a integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales. La medida fue oficializada mediante dos decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial y establece que el beneficio tendrá carácter excepcional, remunerativo y no bonificable.

De acuerdo con la normativa, el monto será abonado por única vez junto con los haberes correspondientes al mes de agosto, alcanzando a distintos organismos dependientes de las áreas de Defensa y Seguridad.

La decisión fue formalizada a través de los Decretos 695/2026 y 696/2026, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros competentes en cada una de las áreas involucradas.

El Decreto 695

El Decreto 695/2026, que además lleva la firma del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, determina el alcance del bono para el personal dependiente de esa cartera.

El texto oficial dispone: "Otórgase al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, al personal en actividad de la Policía de establecimientos navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas una suma fija remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez y de percepción única por persona de $50.000 a abonarse con los haberes del mes de agosto de 2026".

De esta manera, la medida comprende a distintas categorías de personal que desempeñan funciones dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas y organismos vinculados.

Alcance del bono en el área de Defensa

Según lo establecido por el Decreto 695/2026, la suma fija de 50.000 pesos será percibida por los siguientes sectores:

Personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas.

Personal en actividad de la Policía de establecimientos navales.

Personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

En todos los casos, el beneficio fue definido como una suma remunerativa, no bonificable, excepcional, de pago único y de percepción única por persona. Asimismo, la normativa establece que el pago se realizará junto con los haberes correspondientes al mes de agosto de 2026.

El Decreto 696

La segunda norma publicada este lunes es el Decreto 696/2026, que lleva además la firma de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En este caso, el beneficio alcanza al personal en actividad de las distintas fuerzas policiales y de seguridad federales. El decreto señala: "Otórgase al personal con estado militar de gendarme en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina, al personal con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina, al personal en actividad de la Policía Federal Argentina, al personal con estado policial en actividad y al comprendido en la categoría de personal de alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria".

La norma amplía además el universo de beneficiarios con otras dependencias que integran el sistema nacional de seguridad.

Qué personal recibirá el pago extraordinario

El Decreto 696/2026 establece que la suma fija de 50.000 pesos será otorgada al siguiente personal en actividad:

Personal con estado militar de gendarme en actividad.

Personal comprendido en la categoría de alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina.

Personal con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina.

Personal en actividad de la Policía Federal Argentina.

Personal con estado policial en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Personal comprendido en la categoría de alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Personal con estado penitenciario en actividad.

Personal comprendido en la categoría de alumnos del Servicio Penitenciario Federal.

Personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional.

El decreto agrega que todos ellos recibirán una suma fija remunerativa y no bonificable, de carácter excepcional, por única vez y de percepción única por persona, que será abonada junto con los salarios correspondientes al mes de agosto de 2026.

Características del beneficio

Los dos decretos publicados en el Boletín Oficial coinciden en definir las principales características del bono extraordinario. Entre los aspectos establecidos por la normativa se destacan:

Monto: 50.000 pesos.

50.000 pesos. Carácter: remunerativo.

remunerativo. Condición: no bonificable.

no bonificable. Naturaleza: excepcional.

excepcional. Modalidad: por única vez.

por única vez. Percepción: una sola vez por persona.

una sola vez por persona. Pago: junto con los haberes del mes de agosto de 2026.

La medida alcanza exclusivamente al personal que se encuentre en actividad dentro de los organismos comprendidos por los decretos.