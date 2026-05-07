Catamarca se incorporó al Programa Nacional de Restitución de Derechos para Víctimas de Trata de Personas

Catamarca dio un nuevo paso en materia de asistencia y restitución de derechos al incorporarse oficialmente al Programa Nacional de Restitución de Derechos para Víctimas de Trata de Personas, una iniciativa impulsada a nivel nacional que busca reforzar las herramientas de acompañamiento integral destinadas a personas que atravesaron situaciones de explotación.

La adhesión fue formalizada durante una jornada desarrollada en la ciudad de Buenos Aires y encabezada por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. En representación del Gobierno provincial participaron la secretaria de Justicia y Participación Ciudadana, Laila Saleme, y el director de Reintegración Social, Santiago Ahumada, quienes rubricaron el acuerdo que permitirá incorporar nuevos recursos y mecanismos de asistencia para el trabajo territorial que se realiza en Catamarca.

Asistencia económica y acompañamiento integral

Uno de los aspectos centrales del programa es la implementación de herramientas concretas de asistencia económica destinadas a personas que atravesaron situaciones de explotación y que necesitan acompañamiento para reconstruir sus condiciones de vida.

La iniciativa prevé dos líneas de ayuda económica específicas:

Una prestación de emergencia equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil durante seis meses , destinada a cubrir necesidades urgentes e inmediatas.

, destinada a cubrir necesidades urgentes e inmediatas. Un segundo apoyo económico por igual período, orientado a facilitar la reinserción laboral y promover la autonomía económica de las víctimas.

Estas herramientas buscan brindar contención en etapas clave del proceso de recuperación y restitución de derechos, permitiendo generar condiciones de mayor estabilidad para quienes requieren reconstruir sus proyectos de vida luego de atravesar situaciones de vulnerabilidad extrema.

La asistencia económica se complementa con mecanismos de acompañamiento integral y con el fortalecimiento de estrategias de intervención articuladas entre distintos niveles del Estado.

Articulación entre Nación y Provincia

Durante el encuentro desarrollado en Buenos Aires también se avanzó en mecanismos de articulación entre Nación y Provincia con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia, la asistencia institucional y el acompañamiento territorial.

En ese marco, la adhesión al programa permitirá a Catamarca sumar recursos nacionales al trabajo que ya se viene desarrollando en el territorio provincial en materia de prevención, contención y restitución de derechos para víctimas de trata. Desde el Gobierno provincial destacaron que el fortalecimiento de las políticas públicas vinculadas a esta problemática requiere coordinación permanente entre organismos y una presencia territorial activa para garantizar respuestas integrales.

La participación de la Secretaría de Justicia y Participación Ciudadana y de la Dirección de Reintegración Social en la firma del acuerdo también estuvo vinculada a la necesidad de consolidar estrategias conjuntas que permitan mejorar los circuitos de asistencia y acompañamiento a las víctimas.

La importancia del trabajo territorial

Tras la firma de la adhesión, la secretaria de Justicia y Participación Ciudadana, Laila Saleme, destacó la relevancia de incorporar nuevas herramientas para fortalecer las tareas que ya se desarrollan en la provincia.

"La adhesión a este programa permite fortalecer las herramientas de asistencia y acompañamiento a víctimas de trata, articulando recursos nacionales con el trabajo territorial que ya se viene desarrollando en la provincia", expresó la funcionaria.

Asimismo, remarcó que el abordaje integral de esta problemática requiere no solamente asistencia económica, sino también una intervención sostenida basada en la cercanía institucional y el trabajo coordinado entre organismos del Estado. En ese sentido, sostuvo que el abordaje integral exige "prevención, cercanía institucional y articulación permanente entre los distintos organismos del Estado".

Las declaraciones reflejaron la importancia que las autoridades provinciales asignan a la construcción de políticas públicas que combinen asistencia inmediata, acompañamiento social y fortalecimiento institucional para garantizar la restitución de derechos de las víctimas.