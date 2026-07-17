Catamarca lanzó la plataforma web de la Ruta del Telar

El Gobierno de Catamarca dio un nuevo paso en la promoción del patrimonio cultural y productivo de la provincia con el lanzamiento oficial de la plataforma web de la Ruta del Telar, una herramienta digital diseñada para potenciar el desarrollo turístico, fortalecer la actividad artesanal y brindar mayor visibilidad a uno de los circuitos culturales más representativos del territorio catamarqueño.

El acto de presentación se llevó a cabo este jueves en la Casa de Gobierno y fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, quien estuvo acompañado por el vicegobernador Rubén Dusso, la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, artesanas que integran el proyecto y autoridades vinculadas a la iniciativa.

La puesta en funcionamiento del nuevo sitio web representa una instancia orientada a consolidar la presencia de la Ruta del Telar en el ámbito digital, facilitando el acceso a información sobre el recorrido y promoviendo el trabajo que realizan las tejedoras y artesanos que forman parte de este circuito.

Una herramienta digital al servicio del patrimonio textil

La nueva plataforma, disponible en rutadeltelar.catamarca.gob.ar, constituye un espacio virtual destinado a reunir y difundir las principales características del recorrido que integra la Ruta del Telar.

A través de este sitio será posible visibilizar el trazado que enlaza distintos puntos de la geografía catamarqueña donde se preservan conocimientos, técnicas y saberes ancestrales relacionados con el tejido artesanal.

La herramienta busca reunir en un mismo espacio digital la información vinculada con el circuito, permitiendo que quienes se interesen por esta propuesta puedan conocer los diferentes lugares que forman parte del recorrido y el trabajo que desarrollan sus protagonistas. Además de su función informativa, la plataforma fue concebida como un instrumento destinado a acompañar el crecimiento de la actividad artesanal mediante el uso de recursos tecnológicos que permitan ampliar su alcance.

Fortalecer el valor de los tejidos provinciales

Uno de los principales objetivos del nuevo sitio web es contribuir al fortalecimiento de las cadenas de valor vinculadas con los tejidos catamarqueños. Según se informó durante la presentación, la plataforma permitirá conectar la producción artesanal no solo con el desarrollo turístico, sino también con las actuales exigencias vinculadas a la comercialización y los sistemas de distribución.

De esta manera, la iniciativa procura integrar la riqueza cultural de los tejidos tradicionales con nuevas herramientas que faciliten su promoción y permitan ampliar las posibilidades de difusión de los productos elaborados por artesanos y emprendedores de la provincia.

La incorporación de una plataforma digital representa así un complemento para el desarrollo de la actividad, al ofrecer un canal que reúne información, promoción y difusión en un mismo espacio.

Artesanas, artesanos y estudiosos del tejido

La puesta en marcha del portal también constituye un paso estratégico para quienes participan directamente en la preservación y el desarrollo del tejido artesanal catamarqueño. De acuerdo con la información presentada, la plataforma favorecerá el trabajo de tejedoras, artesanos y estudiosos del tejido catamarqueño, al facilitar el acceso a información vinculada con la actividad y contribuir a la difusión de su labor.

Entre los propósitos del sitio también figura la promoción de los artesanos y emprendedores que integran el circuito, permitiendo que su trabajo pueda ser conocido por quienes recorran la Ruta del Telar o se interesen por la producción textil tradicional de la provincia.

Al mismo tiempo, la iniciativa apunta a fomentar el crecimiento económico mediante el desarrollo del turismo cultural, incorporando una herramienta que fortalezca el vínculo entre la actividad artesanal y quienes visitan Catamarca.

La Ruta del Telar como circuito turístico y cultural

La Ruta del Telar constituye un recorrido turístico y cultural que conecta a artesanos y tejedoras distribuidos en más de una docena de localidades de la provincia. El circuito abarca distintos puntos ubicados en los departamentos:

Belén.

Antofagasta de la Sierra.

Santa María.

A lo largo de este recorrido se preservan técnicas tradicionales de tejido y conocimientos transmitidos a través de generaciones, configurando un patrimonio cultural que forma parte de la identidad de las comunidades involucradas.

La nueva plataforma permitirá reunir la información relacionada con estos destinos y ofrecer una visión integral del circuito, facilitando su difusión y fortaleciendo su proyección como propuesta turística.