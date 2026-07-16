Milei ratificó que buscará la reelección: "Voy a terminar este mandato y a tener cuatro años más"

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a situar en el centro del debate público la defensa irrestricta de la propiedad privada como el único camino viable para la recuperación económica del país. Durante su mensaje institucional brindado en la Bolsa de Comercio, en el marco del acto por el 172º aniversario de la prestigiosa entidad, el mandatario arremetió con dureza contra aquellos sectores políticos y legislativos que obstaculizan esta agenda.

En primer término, el jefe de Estado hizo una referencia explícita a la postergación del debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado de la Nación. Al respecto, el mandatario no ahorró calificativos y sentenció de forma categórica:

"Los que se oponen a la defensa férrea del derecho de propiedad... está claro que son los enemigos del progreso".

Para el Presidente, quienes se posicionan en contra de este marco legal e institucional son, de manera directa, "los responsables de la decadencia argentina". En su argumentación, la vulneración histórica de este derecho fundamental ha sido la causa del estancamiento nacional. Milei agregó de forma tajante que los gobiernos previos se han dedicado sistemáticamente a "robar a los argentinos" y a violentar la propiedad. Por el contrario, aseguró que proteger el derecho a la propiedad es la herramienta indispensable que permitirá a la ciudadanía ahorrar, invertir, crecer y convertirse en una potencia nuevamente.

Cruces en el auditorio y la proyección política hacia 2027

La exposición presidencial, que estuvo fuertemente basada en variables macroeconómicas, transitó por conceptos técnicos clave para el desarrollo, tales como el stock de capital, el ahorro y el nivel de ingresos. Bajo esta línea argumental, el economista cuestionó severamente a los denominados "gobiernos populistas", a quienes acusó de haber realizado un persistente "despilfarro de dinero".

Fue precisamente en este tramo de su alocución cuando la tensión del evento escaló de manera pública. Desde el auditorio, uno de los asistentes interrumpió el discurso presidencial exclamando: "Como ahora, terminala". La frase no fue bien recibida por el mandatario, quien salió al cruce de forma inmediata y redobló su apuesta política y discursiva:

"No solo no voy a terminar, voy a seguir hablando y después voy a ir por otro mandato".

Acto seguido, el Presidente extendió su horizonte temporal y anticipó un cambio de paradigma cultural y político sin precedentes en el país: "Se vienen 100 años de liberalismo". Dirigiéndose directamente al asistente que lo había increpado, replicó con dureza: "Y tenemos para 100 años de liberalismo, así si no te gusta andate a Cuba". Esta vehemente respuesta despertó el aplauso espontáneo del público presente, constituyendo una de las escasas intervenciones presidenciales que lograron generar una reacción colectiva de aprobación en el auditorio de la Bolsa de Comercio.

Las condiciones para el crecimiento sostenido y la agenda impositiva

Durante el transcurso de su discurso, que se extendió por casi una hora, el Presidente continuó fustigando la herencia recibida de los gobiernos pasados y contrastó dicho panorama con los logros y reformas que lleva adelante su propia gestión. En este sentido, destacó especialmente las tareas de desregulación de la economía encaradas de forma activa por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Con el propósito de detallar cómo la Argentina continuará en una senda de crecimiento, Milei enumeró las condiciones estructurales y los sectores clave para la economía:

El campo como motor principal: El sector agropecuario fue definido explícitamente como el gran motor del crecimiento nacional.

Nuevas oportunidades estratégicas: El mandatario precisó la relevancia de sectores emergentes de alto impacto, enfocándose puntualmente en el gas y el empleo.

Baja sistemática de impuestos: Se reafirmó el compromiso gubernamental de reducir la carga fiscal sobre el sector privado.

Descenso de la inflación: Sostuvo con firmeza que el índice inflacionario continúa bajando de manera sostenida.

En materia fiscal, Milei lanzó una promesa de fuerte impacto económico: expresó que, de conseguir la reelección para un nuevo período presidencial en 2027, estará en condiciones de devolverle a la ciudadanía la suma de 500 mil millones de dólares en concepto de devolución de impuestos.

Tensión sostenida y el llamado al sector empresarial

La tranquilidad del encuentro volvió a verse alterada hacia el tramo final del discurso. La misma persona que había interrumpido previamente al mandatario volvió a gritarle desde su ubicación. Esta segunda interrupción descolocó nuevamente al Presidente, quien no dudó en lanzar una réplica directa y de fuerte tono político: "Si no te gusta, andate kuka".

Tras superar el cruce con el asistente disidente, Milei reorientó su discurso hacia los hombres y mujeres de negocios presentes en la sala. Con un mensaje directo y desprovisto de tecnicismos, le solicitó formalmente a los empresarios que asuman un rol protagónico y compitan abiertamente en el mercado con sus pares. "Llegó la hora, salgan a competir", reclamó de manera enérgica antes de dar por concluida su intervención de casi una hora de duración.

Respaldos políticos y el escenario de pasillos

El evento en la Bolsa de Comercio contó con una nutrida comitiva oficial que respaldó la presentación del Presidente de la Nación. Javier Milei estuvo acompañado en primera línea por:

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

Destacados legisladores de la fuerza oficialista La Libertad Avanza, entre los que se encontraban el senador Bartolomé Abdala y el diputado Santiago Santurio.

En el plano de las relaciones políticas y los contactos de pasillo que caracterizan a este tipo de encuentros corporativos, el ministro coordinador Diego Santilli se consolidó como la figura más requerida y saludada por los empresarios y asistentes del sector privado. El funcionario se mostró sumamente predispuesto ante las solicitudes de los presentes y no se privó de tomarse fotografías con todos aquellos que se lo pidieron. Entre las figuras políticas destacadas que posaron junto al jefe de Gabinete se encontró la vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzzio, quien se retrató junto a "El Colo" con marcado entusiasmo, evidenciando los lazos de diálogo institucional vigentes en la jornada.