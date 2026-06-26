Catamarca y Posco Argentina avanzan en el monitoreo para viajes hacia la Puna

Con la presencia del gobernador Raúl Jalil, el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, a través de la Secretaría de Seguridad de la Provincia, formalizó un convenio de cooperación con Posco Argentina destinado a reforzar las acciones de prevención y seguridad vial en los desplazamientos hacia los proyectos mineros ubicados en la puna catamarqueña.

La iniciativa constituye un nuevo paso en la articulación entre el Estado provincial y el sector privado para fortalecer las condiciones de seguridad de quienes diariamente recorren largas distancias por los principales corredores utilizados por la actividad minera.

El acuerdo está orientado específicamente a mejorar la protección de los trabajadores y proveedores que se trasladan hacia los emprendimientos mineros, incorporando herramientas tecnológicas para optimizar el seguimiento de los viajes y favorecer una respuesta más eficiente ante eventuales contingencias.

El convenio

El convenio fue rubricado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el secretario de Seguridad, Gastón Venturini; y representantes de Posco Argentina, encabezados por Song Siyoung, director del Departamento de Seguridad e Higiene de la empresa.

También participaron de la firma representantes del área de Seguridad e Higiene de la compañía y responsables de la operación en Catamarca. Entre ellos estuvieron:

Song Siyoung , director del Departamento de Seguridad e Higiene.

, director del Departamento de Seguridad e Higiene. Florencia Leañez , integrante del Departamento de Seguridad e Higiene.

, integrante del Departamento de Seguridad e Higiene. Estefany Bejarano Campos , integrante del Departamento de Seguridad e Higiene.

, integrante del Departamento de Seguridad e Higiene. Anahí Barros , responsable de Catamarca del Departamento de Seguridad e Higiene.

, responsable de Catamarca del Departamento de Seguridad e Higiene. Patricio Saseta, líder de la Oficina de Catamarca.

La presencia de funcionarios provinciales y representantes de la empresa reflejó el carácter conjunto de una iniciativa que busca integrar esfuerzos institucionales para fortalecer las condiciones de circulación en los corredores que conectan con la puna catamarqueña.

Un sistema de monitoreo basado en códigos QR

Uno de los aspectos centrales del convenio es la implementación de un sistema de monitoreo que permitirá realizar un seguimiento preventivo de los viajes de larga distancia vinculados con la actividad minera.

Como parte del acuerdo, se instalarán puntos de registro mediante códigos QR en puestos de control estratégicos utilizados por los vehículos afectados a la actividad. La herramienta forma parte del Programa de Responsabilidad Vehicular que impulsa Posco Argentina y tiene como finalidad optimizar el control de los desplazamientos realizados hacia los distintos proyectos mineros.

El sistema permitirá incorporar tecnología al proceso de seguimiento de los viajes, facilitando la obtención de información relevante para fortalecer las acciones preventivas y mejorar la seguridad durante los recorridos.

Información en tiempo real para fortalecer la prevención

A través de la utilización de los códigos QR, los conductores podrán registrar distintos datos vinculados con las condiciones en que se desarrolla cada viaje. Entre la información que podrá incorporarse mediante el sistema se encuentra:

Estado del vehículo.

Condiciones de circulación.

Otros aspectos relacionados con la seguridad del recorrido.

Los datos obtenidos permitirán realizar un seguimiento preventivo de los desplazamientos y contribuirán a mejorar la capacidad de respuesta frente a cualquier eventualidad que pudiera registrarse durante los trayectos hacia la puna.

La implementación de esta herramienta busca fortalecer el monitoreo de los viajes de larga distancia mediante un mecanismo de registro que facilite el control permanente de las condiciones en las que se desarrollan los traslados.

Trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron que la cooperación entre el Estado provincial y el sector privado constituye un instrumento fundamental para consolidar políticas públicas orientadas a la prevención.

Según se indicó, la articulación institucional permite desarrollar acciones destinadas a reducir los riesgos en las rutas y avanzar en la construcción de una cultura de seguridad vial centrada en el cuidado de las personas. El objetivo principal del convenio consiste en fortalecer las medidas preventivas en los corredores utilizados para acceder a los proyectos mineros de la puna, donde diariamente circulan trabajadores, proveedores y vehículos vinculados a la actividad.

La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y el intercambio de información entre los organismos públicos y la empresa forman parte de una estrategia que procura optimizar los mecanismos de control y prevención en rutas de larga distancia.