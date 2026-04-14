Catamarca presente en la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande

En la provincia de Tucumán se desarrolló este martes la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, un nuevo encuentro institucional que reunió a vicegobernadoras y vicegobernadores de las diez provincias del norte argentino, con el objetivo de avanzar en una agenda legislativa común para la región.

En ese marco, la Vicegobernación de Catamarca, conducida por Rubén Dusso, y la Cámara de Senadores de la Provincia tuvieron una participación activa y destacada, consolidando la presencia catamarqueña en uno de los espacios políticos más relevantes del bloque regional.

La representación institucional de Catamarca quedó reflejada desde el inicio mismo de la jornada, con la participación de la senadora Romina Williams, quien en su condición de vicepresidenta de la Cámara alta provincial integró la mesa central de la sesión junto a la presidencia del cuerpo, encabezada por el Dr. Carlos Silva Neder, vicegobernador de Santiago del Estero.

La recepción oficial en Tucumán

Previo al inicio formal del plenario, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo brindó la bienvenida oficial a los integrantes de la Junta Ejecutiva y a los presidentes de las cámaras legislativas de la región.

La recepción se llevó a cabo en la Casa de Gobierno de Tucumán, donde el mandatario ofició de anfitrión de una jornada orientada a profundizar la integración política e institucional entre las provincias del norte. Ese gesto protocolar marcó el tono de una sesión atravesada por la búsqueda de consensos regionales, en un contexto donde la coordinación legislativa aparece como una herramienta clave para abordar problemáticas comunes.

La delegación catamarqueña y el trabajo en comisiones

La delegación de Catamarca estuvo acompañada por el secretario Parlamentario Franco Dré y se completó con la participación de las senadoras y los senadores:

Soledad Blas

Mario Gershani

Rodolfo Santillán

Félix Jerez

Débora Romero

Todos ellos formaron parte de las trece comisiones ordinarias del Parlamento, ámbitos en los que se analizaron y dictaminaron proyectos de alto impacto para la zona.

La presencia de la representación catamarqueña en estos espacios técnicos y políticos permitió aportar la mirada provincial en debates estratégicos vinculados al desarrollo, la infraestructura y la identidad regional.

Los proyectos impulsados por Catamarca

Entre las iniciativas promovidas por la delegación local, sobresalió el proyecto orientado a profundizar la declaración de Emergencia Vial en la región, una propuesta que apunta a reforzar la atención sobre la infraestructura de transporte en el norte argentino.

A esa agenda se sumó una iniciativa de fuerte contenido institucional y simbólico: la sugerencia de incorporar en la documentación oficial del Parlamento la Leyenda conmemorativa "2026 - Bicentenario del Natalicio del Beato Fray Mamerto Esquiú (1826 - 2026)".

Asimismo, Catamarca propuso declarar de Interés regional la conmemoración del Bicentenario del Natalicio del Beato, instalando dentro del plenario un eje vinculado a la memoria histórica y a una de las figuras más representativas de la identidad provincial.

Los puntos centrales impulsados por la provincia fueron:

Profundización de la Emergencia Vial en la región

Incorporación de la leyenda conmemorativa del Bicentenario

Declaración de Interés regional del natalicio del Beato Fray Mamerto Esquiú

Industria, empleo y competitividad en el centro del debate

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la reunión ampliada con los presidentes de las Uniones Industriales del Norte Grande, un espacio que permitió vincular el trabajo legislativo con la mirada del sector productivo.

En representación de Catamarca participó Roberto José Farías Menéndez, directivo de la Unión Industrial de Catamarca, quien aportó junto a los legisladores provinciales una visión técnica para coordinar estrategias legislativas.

El objetivo de esa articulación fue avanzar en herramientas que permitan: