Catamarca puso en marcha la Comisión de Seguimiento y Coordinación Demográfica

El Gobierno de Catamarca dio un paso formal en materia de planificación estratégica y análisis poblacional con la presentación oficial de la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica, un ámbito institucional orientado a estudiar las transformaciones demográficas de la provincia y a proyectar políticas públicas capaces de responder a los desafíos del futuro.

La actividad se llevó a cabo en el Complejo Cultural Urbano Girardi, donde se concretó la puesta en marcha de este nuevo espacio de articulación estatal que tendrá como eje central el seguimiento de los cambios poblacionales y la coordinación de acciones con sustento técnico y visión de largo plazo.

El acto contó con la presencia del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Alberto Natella; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; y la asesora general de Gobierno, Mara Murúa, entre otras autoridades que acompañaron la presentación de una herramienta concebida para fortalecer la capacidad del Estado en la toma de decisiones.

Analizar transformaciones estructurales

Durante la jornada se remarcó la importancia de abordar con compromiso y visión de futuro las transformaciones estructurales y los desafíos poblacionales que atraviesan tanto Catamarca como el mundo. La creación de la comisión responde a la necesidad de construir un ámbito específico desde el cual se puedan identificar tendencias demográficas, evaluar sus impactos y anticipar políticas públicas necesarias para las próximas décadas.

En ese marco, se destacó que los cambios en la estructura poblacional exigen una mirada integral que combine planificación, datos verificables y construcción de consensos, con el propósito de que las respuestas estatales lleguen de manera oportuna y eficiente.

Creación y objetivos institucionales

La Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica fue creada mediante el Decreto N° 30, que le otorgó un marco normativo y definió su misión principal.

Entre sus objetivos centrales se encuentra el diseño de un Plan de Acción Institucional, que será elaborado de forma plural y participativa, consolidando a la comisión como un órgano de articulación interinstitucional. Su tarea estará enfocada en la formulación de políticas públicas basadas en datos verificables y consenso ciudadano, una premisa que apunta a fortalecer la legitimidad de las decisiones y a mejorar la calidad de la planificación estatal.

Entre los ejes destacados de su funcionamiento se encuentran:

Análisis de cambios poblacionales

Coordinación interinstitucional

Diseño de un Plan de Acción Institucional

Trabajo plural y participativo

Formulación de políticas públicas con base en evidencia

Búsqueda de consenso ciudadano

La ponencia magistral de Grushka

Uno de los momentos centrales de la presentación fue la ponencia magistral del doctor Carlos Grushka, reconocido especialista que participó de la jornada.

Grushka es actuario por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Demografía por la Universidad de Pennsylvania, y durante su exposición abordó el tema "Desafíos demográficos en la Argentina contemporánea. ¿La población envejece?". Su participación aportó un marco de análisis técnico y académico a la apertura de la comisión, reforzando la importancia de incorporar miradas especializadas para comprender fenómenos que impactan directamente en la planificación de políticas públicas.

La temática presentada puso en foco uno de los grandes debates demográficos contemporáneos, vinculado a las modificaciones en la estructura etaria y sus efectos sobre la organización estatal.

Metodología y estructura de trabajo

Luego de la exposición magistral, la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Tania Schonhals, junto al secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros, presentaron la estructura y la metodología de trabajo que tendrá la comisión.

La explicación permitió delinear el funcionamiento operativo del nuevo organismo y establecer las bases sobre las que se desarrollará el seguimiento técnico de la dinámica demográfica provincial. La iniciativa apunta a consolidar un espacio permanente de análisis y planificación, desde el cual el Estado pueda anticiparse a los cambios demográficos y garantizar, con equidad y eficiencia, el bienestar de la ciudadanía en las próximas décadas.

Con esta puesta en marcha, Catamarca formalizó una herramienta institucional orientada a pensar el futuro poblacional de la provincia desde una perspectiva estratégica, articulada y basada en evidencia.