Catamarca registró un crecimiento del 0,5% del empleo privado en mayo

El relevamiento muestra que durante el quinto mes del año la provincia alcanzó un total de 34.600 trabajadores registrados en el sector privado, frente a los 34.400 contabilizados en abril. La diferencia representa la incorporación neta de 200 trabajadores en el período y se tradujo en una variación mensual positiva del 0,5%.

El dato adquiere relevancia dentro del comportamiento general del empleo formal porque se produjo en un escenario en el que el total nacional registró una evolución inversa. Durante mayo, el conjunto del país presentó una caída mensual del 0,2%. De esta manera, mientras el promedio nacional mostró una reducción del empleo asalariado registrado privado, Catamarca logró cerrar el último mes relevado con un crecimiento.

Los principales datos correspondientes a mayo son:

Trabajadores registrados en abril: 34.400.

34.400. Trabajadores registrados en mayo: 34.600.

34.600. Incremento mensual: 200 trabajadores.

200 trabajadores. Variación mensual: 0,5%.

0,5%. Variación del total nacional: -0,2%.

Una evolución positiva

El crecimiento de mayo no constituye el único registro positivo de Catamarca durante los primeros meses de 2026. El informe del OEDE señala que la provincia también había presentado una evolución favorable en febrero, cuando el empleo privado registró una variación mensual del 1,8%.

Esa tasa ubicó a Catamarca entre las provincias que habían mostrado uno de los mayores niveles de crecimiento del país durante ese período. El dato de mayo se incorpora así a una serie de registros que muestran momentos de expansión del empleo asalariado registrado privado en la provincia. Aunque la magnitud del crecimiento de mayo fue menor que la observada en febrero, el resultado permitió que Catamarca volviera a cerrar un mes con una variación positiva.

La comparación permite observar dos momentos diferentes dentro de la evolución del indicador: un crecimiento del 1,8% en febrero y una expansión del 0,5% en mayo.

Catamarca, entre las provincias que crecieron en mayo

El comportamiento de Catamarca también se destaca al analizar el conjunto de provincias. Durante mayo, la provincia se ubicó entre las jurisdicciones que lograron incrementar el empleo privado.

El resultado adquiere mayor relevancia al compararlo con la evolución del total nacional, que tuvo una baja mensual del 0,2%. El registro provincial también se diferencia dentro de la región BI-BD, integrada por Catamarca, Formosa, La Rioja, Salta, San Juan y Santiago del Estero.

En ese conjunto regional, el empleo privado registró durante mayo una baja promedio del 0,1%. Es decir, el comportamiento general de la región fue negativo, aunque algunas jurisdicciones lograron apartarse de esa tendencia.

Entre ellas se encontraron Catamarca y San Juan, que estuvieron entre las pocas provincias de la región que consiguieron cerrar mayo con una variación positiva.

El comportamiento dentro de la región BI-BD

La comparación regional permite dimensionar el resultado obtenido por Catamarca durante el mes. La región BI-BD está conformada por:

Catamarca.

Formosa.

La Rioja.

Salta.

San Juan.

Santiago del Estero.

En mayo, el conjunto de estas provincias registró una caída promedio del 0,1% en el empleo privado. En ese contexto, Catamarca logró mostrar una evolución contraria a la tendencia regional. El crecimiento mensual del 0,5% la ubicó junto a San Juan entre las jurisdicciones que mantuvieron una variación positiva.

El comportamiento resulta significativo dentro del propio ámbito regional porque el dato provincial no solo supera el promedio de la región, sino que además se produce en un escenario donde la mayoría de las jurisdicciones que integran el grupo registraron una evolución negativa.

Mercado laboral formal

Los datos difundidos por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial corresponden a la evolución del empleo asalariado registrado en el sector privado sin estacionalidad.

Por sus características, el indicador permite observar el comportamiento del mercado laboral formal en la provincia y seguir la evolución de la cantidad de trabajadores registrados en el sector privado.

En mayo, ese registro pasó de 34.400 a 34.600 trabajadores en Catamarca. La variación del 0,5% representa así un crecimiento mensual en el universo de trabajadores asalariados registrados del sector privado, en contraste con la reducción del 0,2% observada a nivel nacional.

El indicador también permite establecer comparaciones entre distintos períodos y territorios. En el caso de Catamarca, el resultado de mayo puede analizarse junto con el crecimiento del 1,8% registrado en febrero y con la evolución promedio de la región BI-BD.