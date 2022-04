Catamarca ya registra variación de precios y faltantes de productos en góndolas

Una recorrida que realizó LA UNION en las principales cadenas de supermercados de la ciudad se observó un faltante de productos en las góndolas.

Las primeras marcas de aceite, segundas marcas de galletas, servilletas, papel higiénico, pañales, leche en polvo, hamburguesas, son algunos de los productos que registran faltantes.

En el caso de las segundas marcas que son llevados por los consumidores el faltante se hace sentir. También se pudo corroborar aumentos en la leche, quesos y pan.

“Desde hace tiempo que hay faltante de aceite, por lo menos de lo que son las primeras marcas prácticamente ya no se encuentran en las góndolas. Hace tiempo que no se encuentra aceite del bueno, no es solo en este supermercado en casi todos es igual”, dijo una señora en diálogo con este medio.

Por su parte, uno de los encargados del local explicó que no está entrando la mercadería con la frecuencia que la venia haciendo y estimó que en el transcurso de esta semana podría estar normalizándose el servicio. “Esta situación de los faltantes de algunos productos se escapa a nosotros. La mercadería que no está exhibida es porque realmente no tenemos stock”, afirmó. Al tiempo que descartó que se trate de una medida especulativa respecto a la actualización de precios.