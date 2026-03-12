Villarruel propone que los senadores donen el aumento salarial al Hospital Gutiérrez

En un contexto de discusión pública sobre los ingresos de los miembros del Senado, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, planteó una alternativa para el aumento salarial que reciben los legisladores como consecuencia de las paritarias del personal legislativo.

La titular del Senado propuso que los senadores donen ese incremento salarial a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, entidad vinculada al histórico hospital pediátrico porteño. La iniciativa fue difundida a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde Villarruel explicó los alcances de su planteo y subrayó que se trata de una sugerencia voluntaria, ya que la decisión final corresponde a cada legislador.

Según expresó la vicepresidenta, el planteo surge en el marco de un convenio firmado con la fundación del hospital, lo que habilitaría la canalización de esos recursos hacia esa institución.

El alcance institucional del planteo

En su mensaje, Villarruel también buscó aclarar los límites de su rol institucional dentro del funcionamiento del Senado. La vicepresidenta explicó que no interviene en la definición de los salarios de los legisladores ni en la determinación de la estructura de asesores que cada senador posee.

En ese sentido, remarcó que el aumento salarial que se discute no surge de una decisión directa de la conducción del Senado, sino de las actualizaciones paritarias que se aplican al personal legislativo, cuyos acuerdos impactan también en las dietas de los senadores.

La vicepresidenta sintetizó su propuesta con una frase directa: "Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con la que firmamos un convenio".

De esa manera, dejó planteada la posibilidad de que los legisladores transformen la suba salarial en un aporte solidario.

Un gesto voluntario que depende de cada senador

Villarruel insistió en que no se trata de una decisión obligatoria ni de una medida institucional del Senado. Según aclaró, la eventual donación queda a criterio individual de cada legislador. La vicepresidenta lo expresó de forma explícita al señalar: "Queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento".

El planteo establece así dos posibles caminos para los miembros de la Cámara alta:

Aceptar el incremento salarial derivado de las paritarias.

Donar ese aumento a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

De acuerdo con lo expresado por la vicepresidenta, el mecanismo sería posible gracias al convenio firmado con la fundación, lo que permitiría canalizar los aportes hacia la institución hospitalaria.

El Hospital Gutiérrez como destino de la iniciativa

La institución mencionada por Villarruel es el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, uno de los hospitales pediátricos más reconocidos del país. La propuesta plantea que los fondos provenientes del aumento salarial de los senadores puedan ser dirigidos a través de su fundación, una entidad que colabora con la institución hospitalaria.

En ese marco, la vicepresidenta planteó que la eventual donación permitiría darle un destino solidario a los incrementos salariales derivados de las paritarias del personal legislativo.

Un debate que atraviesa al Senado

La propuesta surge en un momento en el que los ingresos de los miembros del Senado se encuentran bajo discusión pública, particularmente por el impacto de las actualizaciones salariales vinculadas a acuerdos paritarios del personal legislativo.

Ese mecanismo implica que los aumentos acordados para los trabajadores del Congreso repercuten también en las dietas de los legisladores, generando incrementos automáticos que suelen reabrir el debate sobre las remuneraciones del sector político.

En ese contexto, el planteo de Villarruel aparece como una alternativa de carácter voluntario que busca canalizar el aumento hacia un fin solidario.