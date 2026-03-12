"Argentina Week": Jalil expone hoy sobre el potencial minero de Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, participa este jueves de las exposiciones ante inversores internacionales en el marco de Argentina Week, una serie de encuentros organizados en Nueva York que reúnen a mandatarios provinciales argentinos con empresarios y fondos de inversión de distintos países.

La presencia de los gobernadores forma parte de una agenda que busca acercar las provincias argentinas a potenciales inversores internacionales, mostrando oportunidades vinculadas a sectores estratégicos de la economía.

El viaje de los mandatarios provinciales fue impulsado a partir de una invitación del presidente Javier Milei, con una doble finalidad: afianzar el vínculo entre el Gobierno nacional y los gobernadores y, al mismo tiempo, presentar proyectos provinciales a capitales extranjeros interesados en invertir en el país.

En diálogo con TN, el mandatario catamarqueño evaluó positivamente la experiencia. "Fue un buen viaje y un buen mensaje. Estamos teniendo muchos proyectos de inversiones importantes", afirmó Jalil al referirse a la agenda desarrollada durante la visita a Estados Unidos.

Un vínculo político con autonomía provincial

Durante su intervención pública, el gobernador también se refirió a la relación política que mantienen algunos mandatarios provinciales con el gobierno nacional. En ese sentido, aclaró que el acompañamiento a determinadas iniciativas del Ejecutivo no implica un alineamiento absoluto.

"Hay un grupo de gobernadores que acompañamos algunas cosas y otras no. Mantenemos autonomía", explicó. El viaje a Nueva York se enmarca además en un contexto político en el que los gobernadores han tenido un rol clave para el avance de proyectos impulsados por el oficialismo en el Congreso.

En ese marco, el Gobierno nacional busca fortalecer el diálogo con los mandatarios provinciales y profundizar la relación institucional, considerando el peso político que tienen en la aprobación de iniciativas legislativas.

Uno de los actores centrales en ese proceso fue el ministro del Interior, Diego Santilli, quien mantuvo reuniones con la mayoría de los gobernadores, incluidos algunos que tienen un perfil claramente opositor. Entre ellos se menciona al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, con quien también se desarrollaron encuentros.

Reuniones con funcionarios del gobierno nacional

Aunque el viaje se realizó por invitación del presidente Javier Milei, Jalil indicó que durante la estadía en Nueva York no hubo diálogo directo con el mandatario nacional.

Sin embargo, sí se concretaron encuentros con funcionarios del gabinete y referentes de sectores estratégicos. Entre las reuniones mencionadas por los gobernadores se destacan contactos con:

Luis Caputo, ministro de Economía.

Horacio Marín, presidente de YPF.

Otros ministros del gobierno nacional.

Estas conversaciones forman parte de una agenda destinada a promover proyectos productivos y energéticos con potencial de inversión internacional.

Paneles de exposición en el Consulado argentino

El momento central de la agenda de Argentina Week se desarrolla este jueves, cuando los gobernadores argentinos exponen en una serie de paneles organizados en el Consulado argentino en Nueva York.

Las presentaciones están enfocadas en tres áreas consideradas estratégicas para la atracción de inversiones:

Energía

Minería

Economías regionales

Cada panel reúne a mandatarios provinciales que presentan las oportunidades productivas y los proyectos en desarrollo en sus territorios, con el objetivo de captar el interés de empresarios y fondos de inversión internacionales.

Energía: Vaca Muerta, GNL y energías renovables

El primer panel estará dedicado al sector energético, con foco en el desarrollo de Vaca Muerta, la expansión de la producción de hidrocarburos y la infraestructura necesaria para exportar gas natural licuado (GNL).

La apertura de este espacio estará a cargo del presidente de YPF, Horacio Marín. En esta mesa participarán varios gobernadores que presentarán el potencial energético de sus provincias:

Rolando Figueroa (Neuquén): expondrá sobre las perspectivas de expansión de Vaca Muerta y los proyectos para aumentar la producción de petróleo y gas no convencional. Alberto Weretilneck (Río Negro): abordará el desarrollo de la infraestructura necesaria para exportar gas licuado desde la costa atlántica.

Alfredo Cornejo (Mendoza): presentará oportunidades vinculadas a la transición energética y nuevas fuentes de generación. Nacho Torres (Chubut): destacará el potencial de la provincia en energía eólica y producción de hidrocarburos convencionales.

Minería: litio, cobre, oro y plata

La segunda mesa de exposiciones estará centrada en minerales críticos y proyectos mineros estratégicos, con especial énfasis en recursos clave para la transición energética y la electromovilidad.

Entre los minerales mencionados se destacan: litio, cobre, oro y plata.

El objetivo de este panel es mostrar el potencial del país en la provisión de insumos esenciales para nuevas tecnologías energéticas, además de explicar a los inversores el marco de incentivos vigente. Entre esos incentivos se encuentra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En este panel participarán varios gobernadores, entre ellos:

Marcelo Orrego (San Juan): presentará proyectos vinculados a la explotación de cobre y oro.

Raúl Jalil (Catamarca): expondrá sobre el desarrollo de la producción de litio en la provincia.

Carlos Sadir (Jujuy): explicará la situación de la industria del litio, que en su provincia ya se encuentra en etapa de producción y exportación.

Gustavo Sáenz (Salta): abordará la cartera de proyectos de litio en desarrollo en su territorio.

Claudio Vidal (Santa Cruz): promoverá oportunidades en minería metalífera y exploración.

Agroindustria y economías regionales

El tercer panel estará dedicado a la agroindustria, la bioeconomía y las economías regionales, sectores considerados fundamentales para el desarrollo productivo del país. En ese espacio participará el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, quien expondrá el potencial productivo de su provincia en distintas actividades.

Entre los ejes que presentará se encuentran:

Industria forestal

Producción de arroz

Oportunidades de agregado de valor en cadenas exportadoras vinculadas al sector agroindustrial

Catamarca en la agenda minera internacional

Dentro de este esquema de exposiciones, la participación de Raúl Jalil se enfoca especialmente en presentar el desarrollo de la producción de litio en Catamarca, uno de los recursos estratégicos que concentra la atención de los inversores internacionales. La presencia de los gobernadores en Argentina Week busca consolidar un mensaje común ante el mercado internacional: mostrar el potencial productivo de las provincias argentinas y promover la llegada de capitales para el desarrollo de proyectos energéticos, mineros y agroindustriales.

En ese contexto, la exposición del mandatario catamarqueño se integra a una agenda que combina gestión política, promoción económica y diálogo con inversores, en un escenario donde las provincias buscan posicionarse como actores clave en la atracción de inversiones para el país.