Emotivo: Nahuel Gallo se reunió con familiares de Germán Giuliani

El gendarme catamarqueño Nahuel Gallo mantuvo este miércoles una reunión con familiares del abogado Germán Giuliani, quien permanece secuestrado en Venezuela desde mayo de 2025. El encuentro fue confirmado públicamente por Vanesa Giuliani, hermana del letrado, a través de la cuenta de Instagram dedicada a la campaña por su liberación, libertad_a_germangiuliani.

Según explicó la mujer, ella no pudo asistir personalmente a la reunión, pero sí participaron su hermana y su cuñada Virginia Rivero, esposa del abogado detenido. En ese contexto, destacó que el gendarme ya está informado sobre la situación del argentino que continúa preso en el país caribeño.

"Un encuentro que yo no tuve la oportunidad de participar pero sí mi hermana y mi cuñada Virginia Rivero junto a Nahuel Gallo, que ya está al tanto de que quedó un argentino solo en Venezuela", expresó Vanesa Giuliani en su publicación.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía del encuentro y por un pedido explícito dirigido al gendarme liberado recientemente: que utilice su visibilidad pública para continuar reclamando por quienes aún permanecen encarcelados.

El pedido para que el reclamo continúe

En su mensaje, Vanesa Giuliani planteó la necesidad de mantener el reclamo activo por los detenidos que siguen en prisión en Venezuela, particularmente por su hermano. "Pedirle que siga alzando la voz por todos los que quedaron allá, sus compañeros del Rodeo 1 y por mi hermano, Germán Giuliani. ¡Que lo sume a sus pedidos!", escribió.

La publicación incluyó además una reflexión sobre la solidaridad entre compatriotas y el reconocimiento hacia la fortaleza del gendarme que logró recuperar la libertad. "La solidaridad bien entendida comienza por casa, dicen. Apelo a la solidaridad. Y agradezco tener a Nahuel entre nosotros. Admiro su fortaleza", sostuvo la hermana del abogado.

En el mismo mensaje también mencionó a María Alexandra Gómez, pareja de Gallo, de quien destacó su acompañamiento durante el proceso.

"María Alexandra Gómez sabe de qué se trata y entiende los procesos, su ayuda es fundamental", agregó.

El mensaje concluyó con un nuevo pedido enfático por la liberación del abogado argentino y de los demás detenidos.

"¡Tengo que seguir pidiendo por la liberación de Germán Giuliani! ¡Libertad a todos ya!", cerró.

La situación judicial de Germán Giuliani

El abogado Germán Giuliani fue detenido en mayo de 2025 por las autoridades venezolanas. En aquel momento, el ministro del Interior y Justicia de ese país, Diosdado Cabello, afirmó que el argentino había sido arrestado cuando se encontraba en una embarcación en el mar Caribe junto a un narcotraficante serbio.

La detención del letrado se produjo tras un viaje que había realizado al país caribeño por motivos laborales. Según relató su familia, había llegado a Venezuela en abril de 2025 y semanas después fue arrestado por las fuerzas de seguridad del régimen chavista.

Desde entonces, su caso ha generado preocupación entre sus allegados, que impulsan campañas públicas para exigir su liberación y denunciar las condiciones de detención.

La liberación de Nahuel Gallo y el contexto reciente

El encuentro con los familiares de Giuliani se produjo pocos días después de la liberación de Nahuel Gallo, quien recuperó la libertad el 1 de marzo tras permanecer más de 14 meses detenido e incomunicado en una prisión venezolana.

Su excarcelación se concretó luego de una mediación entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Federación Venezolana de Fútbol, con la intervención de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

El episodio se inscribe además en un contexto político particular dentro de Venezuela. El nuevo gobierno chavista aprobó en febrero una ley de amnistía, que abrió la puerta a una serie de liberaciones.

De acuerdo con el monitoreo realizado por la organización Foro Penal, 670 presos políticos fueron liberados desde el 8 de enero en el país sudamericano.