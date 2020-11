Causa Cuadernos: la Cámara Federal de Casación Penal analiza declarar inconstitucional la ley del arrepentido

Los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner, Julio de Vido y José López, además de otro medio centenar dictados contra empresarios, contratistas y banqueros, pueden quedar anulados por la decisión de dos jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal: Ana María Figueroa y Daniel Petrone.

Estos dos magistrados, con antecedentes cercanos al kirchnerismo, estudian emitir un fallo que declararía inconstitucional la ley del arrepentido, una pieza clave legal que permitió avanzar en la causa Cuadernos. Si Figueroa ?vinculada a Justicia Legítima? y Petrone ?conocido por su manejo de la causa de Antonini Wilson? firman el borrador que ya circula por Tribunales, una hecatombe institucional habrá explotado en el Poder Judicial.

En primer lugar, el pedido de inconstitucionalidad fue pedido por la defensa de los imputados, entre ellos De Vido. Eso significa que no tienen legitimidad activa, ya que sólo sufren las consecuencias del arrepentimiento, pero no hay daño legal por aplicación de la norma. Es decir: no tenían derecho para presentarse ante la Sala I.Pero en esta instancia la situación es más compleja. Ya no se trata de alivianar la situación coyuntural de la vicepresidente. Si se confirmara la decisión de fondo de Figueroa y Petrone, toda la causa Cuadernos correría peligro de convertirse en una fallida anécdota en Comodoro Py.

Los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ?desplazados por el actual Gobierno? dictaron un fallo que responsabiliza a CFK “por 175 supuestos de cohecho pasivo, en calidad de coautora, todos ellos en concurso real”.

La mayoría de los imputados en la causa confesaron como arrepentidos. Y esa confesión fue tomada como una prueba importantísima por la Sala III que confirmó los procesamientos que, a su vez, dictaron los camaristas Bruglia y Bertuzzi. Si Bruglia y Bertuzzi no hubieran dictado su fallo complicando la situación procesal de la vicepresidente, nunca habrían estado bajo fuego del kirchnerismo que al final resolvió sus traslados.

Ahora, la Sala I ?con los posibles votos de Figueroa y Petrone? puede detonar el trabajo procesal del juez Claudio Bonadio ?que falleció?, del fiscal Carlos Stornelli ?que está bajo fuego del Gobierno?, de Bruglia y Bertuzzi ?que ya fueron desplazados? y de las salas III y IV de Casación Penal que ratificaron que hay suficiente evidencia para sostener los procesamientos de Cristina Kirchner, sus funcionarios De Vido y López ?conocido por sus millones y la ametralladora frente al convento? y los casi 50 empresarios que confesaron haber pagado una coima para recibir a cambio una obra pública.

Y en segundo término, las salas III y IV han afirmado ?en causas diferentes? que la ley del arrepentido es constitucional y que, por ende, se puede ofrecer el 2x1 de detención a los arrepentidos que decidieron confesar a cambio de mejorar su situación en el expediente.

En este contexto, si la Sala I con la mayoría de Figueroa y Petrone afirma la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido (con el voto en contra de Diego Barroetaveña), no habría otro camino institucional que convocar a un plenario de Casación Penal Federal para resolver las posiciones encontradas.

Desde otra perspectiva jurídica, la defensa de los imputados por presunta corrupción se apalanca en una sala que ya benefició la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner, mientras que otra decidía exactamente lo contrario. En efecto: la Sala I levantaba la prisión preventiva de CFK, mientras que la Sala III confirmaba su procesamiento por una derivación procesal de la Causa Cuadernos.