Cerruti dijo que "probablemente hoy se alcance un acuerdo de precios"

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo este martes que "probablemente hoy se alcance un acuerdo de precios" con los empresarios con el objeto de "bajar la inflación y bajar los precios", especialmente en el rubro alimentos, aunque advirtió que si no se llega a un entendimiento "se van a tomar las medidas necesarias".



"Se está trabajando en un acuerdo con los empresarios, que están expresando buena voluntad y estamos todos de acuerdo en que hay que detener la inflación y bajar los precios porque hubo una subida medio sorprendente, medio irracional, para retrotraer los precios al 1 de octubre", sostuvo la funcionaria.



Cerruti, en diálogo con Radio La Red, insistió en que "hay la mejor buena voluntad de todas las partes y probablemente hoy se alcance el acuerdo por 90 días".



"Esperemos que haya acuerdo y, si no hay, se van a tomar las medidas necesarias para controlar los precios", enfatizó la portavoz del Gobierno, acerca de las reuniones que encabeza el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.



Al respecto, la funcionaria manifestó que "el Gobierno apuesta a que haya más consumo y nadie va a perder", y advirtió sobre "el aumento de precios que se dio sin ninguna causa sobre alimentos".



Acerca de lo sucedido el domingo en el memorial que recuerda a los muertos por coronavirus en la Plaza de Mayo, durante la manifestación por el Día de la Lealtad del justicialismo, Cerruti dijo que el Gobierno "repudia ese hecho vandálico" y aclaró que la custodia está a cargo de la Ciudad de Buenos Aires.



Por otra parte, sobre el resultado electoral de las PASO, la portavoz explicó que "fuimos a hablar con la gente porque entendemos las razones por las que alguna gente no nos votó y otra que no fue a votar".



Sobre este punto, Cerruti señaló que ese tipo de situaciones "se están revirtiendo", con medidas contra la inseguridad, como el refuerzo policial en las estaciones ferroviarias para que la "gente se sienta más segura".



También puso como ejemplo las medidas para "bajar el precios de los alquileres y la necesidad de que los planes sociales se convirtieran en empleo".



"Muchas de las causas van a poder revertirse y vamos a hacer una elección mucho más acorde a lo que nosotros esperamos", concluyó la funcionaria.