Cerruti y la versión de la renuncia de Alberto: "Nace un rumor en la City porque nos quieren desestabilizar"

La portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, consideró que la versión acerca de la posible dimisión del presidente, Alberto Fernández, había surgido del poder económico, y reprochó al periodismo porque, a su criterio, pretendieron instalar tal posibilidad como si se tratase de un hecho concreto.

Las declaraciones, pronunciadas para un programa de la radio Futurock, se dieron algunos días después de que la funcionaria había ninguneado a la periodista Silvia Mercado, cuando esta le había consultado sobre esa cuestión en el marco de la habitual conferencia de prensa que brinda en Balcarce 50. “Esa pregunta no corresponde ni ser formulada, ni ser respondida”, había afirmado Cerruti en aquella ocasión.

Hoy se explayó al respecto. “Nace un rumor en la City, porque nos quieren desestabilizar, nos quieren llevar a la devaluación, quieren quedarse con millones de dólares… Todos sabemos que es un rumor, de dónde viene y, de pronto, en la sala de conferencias me lo preguntan como verosímil”, reprochó.

Añadió que el mecanismo de convertir un rumor en una pregunta verosímil le da entidad a una versión y daña la democracia. “No podemos instalar que existe la posibilidad de que el Presidente renuncie. Los presidentes no renuncian, duran cuatro años en su mandato, están ahí”, puntualizó.

Añadió que la democracia tiene sus mecanismos de participación, de renovación, mediante el voto. "No empecemos a instalar cosas como si pudieran suceder porque eso le hace daño a la democracia”, manifestó.

Respecto del dólar, insistió en que el Gobierno nacional está cómodo con el precio oficial; y volvió a minimizar la injerencia de la cotización del paralelo.

“No está la mitad del país en contra de la otra mitad. Los sectores especuladores, que quieren desestabilizar, que van por la devaluación, son sectores muy chiquitos, muy pequeños. Hay sectores que van por quedarse con toda la torta, por ganar todavía más, por quedarse con todas las ganancias que puedan tener porque aumentan el petróleo y los granos. Tenemos que lograr que se ordenen”, afirmó.

Cerruti defendió el manejo macroeconómico del ex ministro de Economía Martín Guzmán. “Tenemos que mirar los números concretos; si no, nos estuvimos mintiendo a nosotros mismos estos dos años. El problema central que tenemos es que estamos saliendo de cuatro años de macrismo y dos de la pandemia. Esto no es Guzmán sí, Guzmán no. Sigue siendo (Mauricio) Macri sí, Macri no”, planteó.

Finalmente, le restó importancia a los cuestionamientos respecto de que la vicepresidenta, Cristina Fernandez, nada opina respecto del accionar de la actual titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis. Dijo que hay un permanente diálogo entre la ex presidenta, el actual mandatario y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Charlas hay un montón y son permanentes. Es un gobierno; no funciona con esa puntita del iceberg que el periodismo ve y, cuando no tiene más información, se inventa lo que sucede”, criticó Cerruti.