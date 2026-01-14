Chubut pidió incorporar el delito de ecocidio al Código Penal y endurecer penas por incendios intencionales

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pidió que el Congreso de la Nación incorpore la figura de ecocidio al Código Penal y avance en un endurecimiento de las penas para quienes provoquen incendios forestales de manera intencional. El planteo apunta a que las sanciones sean acordes al daño ambiental causado y se enmarca en el debate por la reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno de Javier Milei, una discusión que genera interés en distintas provincias del país, entre ellas Catamarca.

El reclamo se apoya en un proyecto de ley ya presentado en el Senado por la legisladora chubutense Edith Terenzi, que propone tipificar el ecocidio como una forma especial de criminalidad ambiental. Según Torres, el marco legal vigente no contempla la magnitud del perjuicio que generan los incendios deliberados y las condenas actuales resultan insuficientes como mecanismo disuasivo.

En declaraciones a medios nacionales, el mandatario provincial también confirmó la llegada de fondos para asistir a las familias afectadas por los incendios y destacó el trabajo coordinado con el Gobierno nacional en la respuesta institucional. En ese sentido, tomó distancia de distintas hipótesis difundidas sobre el origen de los focos ígneos.

"Hay un acompañamiento de la Nación como pocas veces se vio, un trabajo conjunto y de infraestructura", afirmó Torres en Radio Rivadavia, y remarcó que en la respuesta oficial "no se distingue entre Nación y provincia".

Penas acordes al daño ambiental

Torres sostuvo que "los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo", y respaldó la incorporación de la figura de ecocidio al Código Penal, una demanda que, según indicó, se viene planteando desde hace años.

La iniciativa define al ecocidio como el "daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones nacionales y provinciales, de manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras".

En una entrevista con Urbana Play, el gobernador insistió en que la actual reforma del Código Penal representa una oportunidad concreta para avanzar con esta figura. "Es importante dimensionar el daño real que se hace y la figura de ecocidio tiene que existir, sea por un problema de vecinos, un pirómano o un delirante con delirio revolucionario anarquista, lo que sea", expresó.

Rechazo a versiones conspirativas

El mandatario chubutense también rechazó versiones que apuntaron a comunidades mapuches u otros grupos como responsables de iniciar los incendios. "Jamás dije nada de los pueblos originarios. Hay que separar entre los pueblos originarios, con los que vivimos en armonía, que son gente de bien, de trabajo, de los que tuvimos un enfrentamiento y no tienen nada que ver con pueblos originarios y la gran mayoría vienen de afuera", afirmó.

Según Torres, se trata de "grupos violentos que se embanderan en falsas banderas originarias para cometer delitos, tomar tierras de manera ilegal y rechazar el turismo". En ese marco, sostuvo que "son delincuentes y tienen que estar presos".

Finalmente, consideró que las hipótesis que responsabilizan a comunidades mapuches forman parte de "teorías conspiranoides para generar ruido" y advirtió que ese tipo de versiones "angustia y asusta" en un contexto de alta sensibilidad social.