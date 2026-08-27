Cómo votaron los diputados catamarqueños los proyectos aprobados en Diputados

La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a tres proyectos que concentraron la atención de la jornada parlamentaria: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el proyecto de Inocencia Fiscal II y el Tratado de Patentes. Las votaciones dejaron resultados diferentes y expusieron también distintas posiciones entre los cinco diputados nacionales que representan a Catamarca.

En el caso de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei obtuvo media sanción con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. El proyecto de Inocencia Fiscal II, por su parte, fue aprobado con 139 votos afirmativos, 110 votos negativos y dos abstenciones.

Por último, otra de las iniciativas obtuvo 147 votos afirmativos y 93 negativos, por lo que deberá volver al Senado para continuar su tratamiento parlamentario.

El voto de los diputados catamarqueños por la reforma del BCRA

Los cinco diputados nacionales por Catamarca adoptaron posturas diferentes frente al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas centrales impulsadas por el oficialismo.

El único representante catamarqueño que votó a favor fue Adrián Brizuela, de La Libertad Avanza (LLA), quien acompañó la iniciativa promovida por el Gobierno nacional. En tanto, tres legisladores optaron por la abstención. Se trata de Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega, identificados en esta votación con Encuentro Catamarqueño (EC).

La única diputada catamarqueña que votó en contra fue Claudia Palladino, de Unión por la Patria (UxP).

La votación mostró así tres posturas diferentes entre los representantes catamarqueños: un voto a favor, tres abstenciones y un voto en contra.

Inocencia Fiscal II y acompañamiento mayoritario de Catamarca

El comportamiento de los legisladores nacionales de Catamarca fue diferente en el tratamiento de Inocencia Fiscal II. En esta oportunidad, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Adrián Brizuela, acompañó nuevamente el proyecto con su voto afirmativo.

También votaron por la afirmativa sus pares del bloque Elijo Catamarca, integrado por Sebastián Nóblega, Fernando Monguillot y Fernanda Ávila. De esta manera, los cuatro legisladores respaldaron la iniciativa. La única representante de Catamarca que votó en contra fue Claudia Palladino, de Unión por la Patria, quien de esta forma repitió la postura negativa que había mantenido en la votación anterior.

La distribución del voto catamarqueño en este proyecto quedó entonces conformada por cuatro votos afirmativos y un voto negativo, sin abstenciones entre los representantes de la provincia.

Qué plantea la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La iniciativa que recibió media sanción propone una profunda modificación en el funcionamiento del Banco Central y busca limitar los mecanismos mediante los cuales la entidad puede financiar al Estado mediante la emisión de dinero. Uno de los principales cambios establece que el objetivo prioritario del BCRA será preservar el valor de la moneda.

Con esta modificación, se elimina el esquema de objetivos múltiples que había sido incorporado a la Carta Orgánica en 2012. Aquel esquema también contemplaba otros objetivos para la autoridad monetaria. Los objetivos que estaban incluidos eran:

La estabilidad financiera.

El empleo.

El desarrollo económico con equidad social.

La reforma plantea, de esta manera, un cambio en la definición de las prioridades del Banco Central, colocando la preservación del valor de la moneda como su objetivo principal.

Los cambios previstos en Inocencia Fiscal II

El proyecto de Inocencia Fiscal II contempla que el régimen podrá ser utilizado por todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina, sin límites vinculados con sus ingresos anuales o su patrimonio. La normativa vigente establecía límites concretos para acceder al régimen:

Un tope de $1.000 millones de ingresos anuales.

Un patrimonio máximo de $10.000 millones.

El nuevo proyecto elimina esos límites y, además, extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a los beneficios previstos. La iniciativa busca modificar la relación entre el fisco y los contribuyentes, mediante un esquema basado en una mayor simplificación de las declaraciones y una menor presunción de incumplimiento.

Este fue el proyecto en el que cuatro de los cinco diputados nacionales por Catamarca votaron a favor, mientras que Claudia Palladino mantuvo su voto negativo.

El Tratado de Patentes y una discusión retomada

El tercer proyecto tratado fue el Tratado de Patentes, una iniciativa que logró avanzar luego de un proceso de discusión que se extendió durante años. La miembro informante del dictamen de mayoría, Juliana Santillán, de La Libertad Avanza, destacó la importancia de la iniciativa y afirmó: "Es una iniciativa muy largamente esperada porque viene a saldar una deuda pendiente de nuestro sistema internacional".

Después de décadas de discusiones inconducentes, la gestión de Javier Milei retomó el debate a partir de una exigencia de Estados Unidos, en el marco del acuerdo recíproco de comercio e inversión firmado en febrero pasado en Washington. La iniciativa atravesó meses de un recorrido errático, con marchas, contramarchas y pasos en falso, hasta que finalmente llegó al recinto de la Cámara de Diputados y logró prosperar.

El proyecto obtuvo 147 votos afirmativos y 93 negativos, y deberá volver al Senado para continuar su trámite.