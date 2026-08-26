Vigilancia extrema: exigen informes detallados sobre los movimientos internos y salidas de CFK

El juez Rodrigo Giménez Uriburu, responsable de dictaminar la prisión preventiva para Cristina Kirchner, ha formalizado un pedido riguroso para conocer en detalle la totalidad de los movimientos que la expresidenta realizó en el edificio situado en la calle San José 1.111. Este inmueble no es una locación menor, ya que allí se emplaza el departamento donde la exmandataria cumple actualmente su condena.

La solicitud impulsada por el magistrado encuentra su génesis en un hecho político e inmobiliario reciente: la adquisición de una unidad funcional por parte de Soledad Calle, una sindicalista de La Cámpora. Dicho departamento comprado por la dirigente gremial se encuentra ubicado exactamente abajo del piso que habita la exjefa de Estado. A raíz de esta coincidencia en la propiedad horizontal, el objetivo central del magistrado es determinar de manera fehaciente si existe alguna prueba o registro que indique que la exmandataria se trasladó e ingresó al departamento perteneciente a la sindicalista.

El rol de la DAPVE y los reportes de vigilancia

Para llevar adelante este relevamiento minucioso, la requisitoria judicial fue dirigida de manera formal a un organismo técnico específico. El texto oficial de la medida detalla: "Requiérase a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) que tenga a bien informar si Cristina Fernández de Kirchner registra egresos de la unidad funcional en la que cumple la pena de prisión bajo modalidad domiciliaria para hacer uso de la terraza del edificio, conforme la autorización conferida con fecha 17 de septiembre de 2025, más allá de aquellas oportunidades consignadas en algunos de los informes mensuales remitidos a este Tribunal".

La DAPVE cumple un rol institucional fundamental en este proceso, ya que se trata del organismo estatal directamente encargado de detallar y registrar de forma sistemática los movimientos que la exvicepresidenta efectúa tanto en el interior del edificio como en sus eventuales salidas hacia el exterior.

El sistema de control y los permisos vigentes

La cotidianeidad de la exmandataria bajo el régimen de prisión domiciliaria se encuentra estrictamente regulada por protocolos judiciales que clasifican de forma precisa cada una de sus acciones dentro y fuera de las instalaciones.

Movimientos internos: Quedan formalmente asentados bajo la categoría de "salida a la terraza", acompañada obligatoriamente por el registro detallado de los horarios correspondientes en los que se produce el uso de dicho espacio común.

Egresos a la vía pública: El organismo de control explicita rigurosamente el destino exacto del traslado, así como la hora de salida del inmueble y la hora de llegada de retorno al edificio de la calle San José 1.111.

Salidas autorizadas: La Justicia le otorgó un permiso específico que le habilita abandonar el domicilio una vez al día, condicionado estrictamente a cumplirse en horario diurno, entre las 6 y las 20 horas, y sujeto a un lapso máximo de dos horas de duración por cada salida.